Bombe di semi e tarantole. VerdeMura apre le braccia ai bambini e alla fantasia

VerdeMura è anche un evento per famiglie e pone grande attenzione ai più piccoli col ricco programma dello Young Gardening, che conta su di uno apposito spazio allestito al baluardo San Regolo. Grazie a una rete di collaborazioni sul territorio nel week end di VerdeMura i giovani visitatori potranno incontrare ospiti inaspettati e fare esperienze inconsuete.

Fra le cose più curiose che si possono fare: carezzare una maestosa tarantola e un grande insetto stecco con il mondo degli insetti di Michele Ratti; costruire "bombe di semi" per un’esplosione di fiori a cura dell’Adipa; costruire insetti con materiale di riciclo con Insetti Artisticamente Modificati laboratorio creativo a cura di Artebambini oppure costruire una "scopa" con materiali naturali insieme a Fabio Paoli per riscoprire l’artigianato e le antiche tradizioni. Per favorire le famiglie la manifestazione ha lasciato ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti ed ingresso con ridotto per gli adulti accompagnatori di bambini (fino a un massimo di due persone per bambino) e per i ragazzi dai ai 14 ai 18 anni non compiuti.

Fra gli appuntamenti di oggi: "Il magico mondo degli insetti" laboratorio didattico con l’esperto Michele Ratti (oggi e domani alle 11); alle oggi ore 16, 17 e 18 "Giallo rosso arancione, un tulipano per ogni occasione! " Laboratorio creativo. Per realizzare cartoncino di tulipani utilizzando pasta di bicarbonato, con tutti i colori della natura, a cura di Food Family Hub; alle 16 "visite da paesi lontani due visitatrici d’eccezione accoglieranno il piccolo pubblico della manifestazione, mostrando la vera magia dei fiori. Interpretate da Samantha Vellutini e Silvia Pessina.

In programma domani (ore 15 e ore 17,15) "City Pets prova il nuovo gioco di carte dedicato allo speciale rapporto che accomuna le persone e gi animaletti che popolano le nostre case, a cura di In-Habit. Alle ore 16 laboratorio creativo con "Bombe di semi" per un’esplosione di fiori con l’utilizzo di materiali naturali, a cura di Adipa; ancora ore alle 16: "Un giardino in una stanza" come piccoli architetti progetteremo le pareti di una stanza, a cura di Artebambini. Dalle 16 alle 18 "Visite da paesi lontani" due visitatrici d’eccezione accoglieranno il piccolo pubblico della manifestazione, mostrando la vera magia dei fiori. Con Samantha Vellutini e Silvia Pessina e alle 17,15 "L’arte fantastica dei Kokedama".