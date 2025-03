Andrea Micale a Lucca: riscopriamo il valore della terra con SweetyFarm

"Dobbiamo tornare a capire cosa mangiamo". Lucca si prepara ad accogliere uno dei volti più giovani e appassionati dell’agricoltura italiana. Domenica alle 10 all’Agorà ci sarà Andrea Micale, giovane imprenditore agricolo che ha trasformato la sua passione per la terra in un progetto innovativo, unendo tradizione e comunicazione digitale con SweetyFarm.

"Voglio far riscoprire il valore della terra e del cibo, soprattutto ai più piccoli. L’agricoltura non è solo fatica, è anche conoscenza e consapevolezza", dice Andrea.

Il laboratorio, intitolato "Io da grande farò l’agricoltore", guiderà i partecipanti in un viaggio pratico e divertente alla scoperta delle uova di diversi colori, simbolo della biodiversità agricola. "Molti non sanno che esistono uova con gusci di tonalità differenti e che ogni colore racconta una storia diversa. È un modo per far capire quanto sia variegato il nostro mondo agricolo" spiega.

Dopo il laboratorio, Andrea accompagnerà il pubblico in un tour speciale al mercato contadino. "Andare al mercato significa entrare in contatto diretto con chi produce il nostro cibo. È fondamentale tornare a conoscere ciò che portiamo in tavola, invece di affidarci solo ai supermercati".