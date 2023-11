Un metodo che rispetta le richieste del paziente

Anche in un contesto come quello di Cenaia, dunque, il Chiara Coli Smile Studio si è distaccato dall’idea di uno studio vecchio stampo, optando per una specializzazione che richiede un’attenzione costante e punta a una formazione di alto livello per tutti i collaboratori, che rispettino le richieste del cliente, con una metodologia di lavoro che presenta, effettivamente, peculiarità ben distinte. «Io ripeto spesso ai nostri pazienti una frase che è un po’ il motto dello studio: “Il tuo sorriso è unico come lo sei te”. In fondo, credo il sorriso sia la nostra firma, per cui dobbiamo far sì che esso rappresenti anche la personalità del paziente – ha aggiunto Coli –. L’estetica del Metodo Sorriso Sartoriale è naturale: essa deve mimare il più possibile il dente naturale del paziente, rispecchiando la sua bellezza autentica». È questa la mission che definisce il Chiara Coli Smile Studio, senza però sottovalutare, nell’approccio e nel confronto con i pazienti, quello che è l’aspetto etico del lavoro: «I nostri trattamenti personalizzati, pur avendo l’estetica in primo piano, devono rispettare anche i tessuti dentali. Oggi, troppo spesso, ci troviamo di fronte a piani di terapia molto aggressivi, dalla rimozione dei denti all’installazione in generale degli impianti. Per quanto ci riguarda – ha sottolineato l’intervistata – siamo molto attenti affinché il nostro lavoro richieda un “costo biologico” inferiore e garantisca in questo senso anche risultati duraturi».