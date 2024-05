Trasporto ferroviario, raddoppio dei binari nella tratta Empoli-Granaiolo

Quella alle porte sarà un'estate storica per il trasporto ferroviario della Valdelsa. Entro i primi giorni di giugno, infatti, inizieranno i lavori di realizzazione del raddoppio del binario tra Empoli e Granaiolo: un nuovo tracciato di 10km che si affiancherà all'attuale linea. Si partirà dalle operazioni di bonifica da ordigni bellici ed eventuali masse ferrose che potrebbero essere presenti nell’area interessata ai lavori, poi si proseguirà con l'intervento del Genio Militare e delle ditte specializzate, che dovranno certificare la corretta esecuzione delle attività precedenti, quindi sarà il turno dell’installazione del cantiere e, infine, potranno partire i lavori veri e propri. Il mese cruciale sarà agosto: non a caso, la rete ferroviaria italiana ha già fatto sapere che dal 5 al 31 verrà interrotta la tratta Empoli-Granaiolo proprio per consentire le attività di messa in opera. Verranno soppressi 11 passaggi a livello, sostituiti con nuove opere di ricucitura con la viabilità ordinaria e nuovi sottopassi ciclopedonali, e rinnovati tutti gli impianti e gli arredi della stazione di Ponte a Elsa, che sarà poi gestita come fermata. Per il completamento dell’opera, gestita dal consorzio di imprese composto da Ceprini Costruzioni, Mi.Cos., C.E.M.E.S., Ivecos, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie e Scala Virgilio & figli S.p.a., che si è aggiudicato la gara d'appalto per oltre 148 milioni di euro, ci vorranno circa 4 anni: per la precisione, 1590 giorni, come da accordi di contratto.