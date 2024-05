Tinghi Motors festeggia cinquant'anni di storia con la Renault Scénic E-Tech 100% elettri

Tinghi Motors di Empoli celebra i suoi 50 anni con l'anteprima della nuova Renault Scénic 100% Electric, premiata Car of the Year 2024. L'evento si svolgerà domenica 2 giugno al Bellosguardo Golf Club di Vinci, con test drive e aperitivo party. Fondata nel 1974, Tinghi Motors è all'avanguardia nella promozione di soluzioni di mobilità sostenibili, confermandosi Future Mobility Ambassador. A dare qualche anticipazione sull’evento è stato Enrico Ammirati, brand manager della concessionaria: «Nell’esclusiva location, l'auto sarà a disposizione per tutta la giornata dalle 10 alle 19 per test drive. Stiamo parlando di una vettura che può arrivare a un'autonomia di 625 chilometri nel ciclo urbano, che quindi presenta le capacità e le comodità di una vettura endotermica. L'idea è far provare la new age delle vetture green, poiché Renault ne è pioniera. Inoltre, l’obiettivo è portare a conoscenza delle persone la potenzialità delle vetture, che oggi iniziano a diventare interessanti anche per chi era un po' più scettico». Oltre all’evento, Ammirati ha voluto anche esaltare l’operato di Tinghi Motors per quanto riguarda il car sharing: «Siamo stati i primi in una realtà medio piccola come Empoli ad aver promosso questo noleggio di auto elettriche. Abbiamo creato un marchio che si chiama Tinghi Motors Green, un brand che abbiamo coniato proprio per testimoniare la nostra competenza e la nostra professionalità nell'ambito di tutta la mobilità sostenibile. Una vettura di car sharing si può prendere a un prezzo di 6 euro l'ora a oggi, 49 euro al giorno, quindi chiunque può accedere a tutta la nostra flotta che è distribuita sul mercato, così da consentire a chi magari oggi non può permettersi un’auto di averla anche per un giorno o per un'ora». Poi ha concluso: «Quest’anno festeggeremo anche i 50 anni della concessionaria, un altro traguardo per noi importante. Nel ‘74 venne inaugurata la prima sede a Empoli per volere di Eugenio Tinghi e Alessandro Petralli. L’azienda nel corso del tempo ha avuto uno sviluppo progressivo e oggi realizza un fatturato di circa 50 milioni di euro e conta 46 dipendenti. Oggi il nostro territorio arriva fino a tutta la zona del Cuoio, Val D’Elsa e Pontedera. Renault è sempre stata con noi, il legame è sempre stato molto forte e continuerà ad esserlo».