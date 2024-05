Dopo la maturità, diventa un ottico abilitato e trova subito un posto nel mondo del lavoro

Negli ultimi anni la professione di ottico è balzata all’attenzione della stampa nazionale per l’elevata richiesta di questa figura dal mercato dell’ottica e dunque per l’elevata finalizzazione occupazionale del relativo corso di formazione. Il corso di Ottica che si tiene all’IRSOO si caratterizza proprio per portare in tempi brevi ad una percentuale di occupazione lavorativa prossima al 100%. Il corso biennale di ottica tenuto presso l’IRSOO fa parte di un più ampio percorso formativo in ottica e optometria, finalizzato a fornire ai partecipanti un livello di preparazione in ambito ottico-optometrico quanto più completo possibile, paragonabile a quello che si consegue in altri paesi europei. Tale percorso si articola in due fasi: i primi due anni (corso biennale di ottica) sono dedicati alla formazione necessaria a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Ottico; il terzo anno è indirizzato alla specializzazione in Optometria, con il conseguimento del relativo titolo finale. Al termine dei primi due anni, dopo avere conseguito l'abilitazione di Ottico, gli allievi hanno dunque le seguenti opportunità: dedicarsi all’attività professionale di ottico, oppure proseguire gli studi e la propria formazione nel settore con la specializzazione in optometria. Perché scegliere Vinci? L'IRSOO è un ambiente senza pari, che si configura come un vero e proprio college universitario dove i ragazzi possono dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla costruzione di rapporti interpersonali, allenandosi a lavorare in team. Una esperienza formativa che nel settore non ha eguali in altre strutture quanto a completezza e varietà delle attività, grazie anche a quelle extracurriculari a supporto della formazione di base. Contenuti didattici Il piano di studi dei corsi di ottica prevede sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche. Queste ultime si svolgono nei locali di ambulatorio e laboratorio, dotati di una vasta e completa gamma di attrezzature e strumenti sia classici che d’avanguardia, e vengono eseguite a gruppi ristretti di partecipanti, in modo da dare a tutti la possibilità di sperimentare l’attività pratica dell’ottico. Il piano di studi prevede inoltre interventi di esperti, incontri con industrie del settore e attività di stage presso negozi di ottica. I programmi delle singole materie, con particolare riferimento a quelle professionalizzanti, vengono impostati tenendo conto degli sviluppi del mercato e aggiornati alle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche del settore. L’attività scolastica è supportata sia da attività di tutoring, con insegnanti a disposizione per chiarimenti e approfondimenti, sia dalla disponibilità di un’ampia varietà di testi scientifici presenti nella biblioteca dell’Istituto. Sbocchi occupazionali Nel settore commerciale: gestione in proprio o lavoro dipendente presso un negozio di ottica, responsabile di laboratorio. Nel settore sanitario: dipendente in aziende sanitarie, studi e centri ambulatoriali, in collaborazione con altre figure professionali quali l’oftalmologo o l’ortottista. Nel settore industriale: inserimento in aziende operanti nel settore, relativamente alla produzione, al controllo e alla commercializzazione di strumentazione, lenti oftalmiche e a contatto. La scuola è stata recentemente acquisita dal gruppo Essilor Luxottica, realtà leader a livello mondiale nel settore ottico oftalmico, sinonimo di affidabilità e opportunità per il futuro professionale degli studenti dell’Istituto. Open day Gli interessati possono partecipare agli open day proposti dalla scuola, oppure prenotare una visita personalizzata in una data a propria scelta contattando la segreteria IRSOO.