Ecco il piano scuole della provincia di Firenze Stanziati 25 milioni per gli istituti

54 milioni di euro, di cui 25 già stanziati: a tanto ammonta il valore dell'investimento che si pone il duplice obiettivo di razionalizzare gli spazi e, al contempo, ridurre i costi di gestione. In altre parole, il nuovo piano di edilizia scolastica, presentato a Palazzo Medici Riccardi e che sarà completato entro il 2030, è quello di mettere a disposizione di lavoratori e alunni degli istituti superiori di Empoli (in carico alla Città Metropolitana di Firenze) edifici più sicuri, efficienti, autonomi, moderni e dotati di una propria palestra, facilitandone la manutenzione, abbassando il numero di succursali ed eliminando la dispersione nel territorio del personale e degli spazi didattici afferenti a ciascuno di essi. Il disegno interesserà innanzitutto il Fermi-Da Vinci, per il cui adeguamento sismico la Regione ha già erogato due milioni e mezzo (più altri 4,5 provenienti dal Pnrr): fra sei anni l'istituto occuperà l’intero immobile della sede di via Bonistallo (dove, con altri due milioni, la MetroCittà realizzerà un nuovo prefabbricato con parcheggi) e ingloberà l’ala del professionale ad oggi dislocata in via Fabiani. Per quanto riguarda il Ferraris-Brunelleschi, il progetto prevede che l’istituto occuperà la sede di via Sanzio, il nuovo edificio Ferraris di via Bonistallo (un prefabbricato di 14 aule, per il quale serviranno 3 milioni e mezzo di euro, finanziati con il Pnrr, più altri 6 milioni che arriveranno dal Patto per lo sviluppo Fsc) e la nuova succursale in via Fratelli Rosselli. Il liceo Pontormo, poi, passerà da tre a due plessi: alla sede di via Sanzio, infatti, si aggiungerà la nuova succursale di via Fabiani, mentre si dirà addio agli spazi di via Bonistallo e di via Fratelli Rosselli. Infine, per lo storico liceo Virgilio, che oggi ha quattro sedi (la centrale di via Cavour e gli edifici di via Fucini, via Da Empoli e via Fabiani), la MetroCittà ha destinato 4milioni e 700mila euro per il restauro dell'ultima delle succursali sopra menzionate. L'intervento più corposo, però, da 28 milioni, riguarderà la costruzione del nuovo liceo artistico in via Sanzio, che sorgerà all’interno di un parco con un'area sportiva, una piazza coperta, un teatro all’aperto, orti didattici e giardini: il Virgilio sarà così diviso in sede centrale, succursale di via Fabiani e il nuovo corpo dell’indirizzo artistico.