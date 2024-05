Gli imprenditori del futuro

Sono Evolinx di Pistoia e Up to you di Empoli le mini-imprese che hanno trionfato a Pisa nella competizione regionale di “Impresa in azione”, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione e che ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. La prima, della classe V IB – I.T.T.S. S. Fedi e E. Fermi, ha realizzato mediante un’app esperienze videoludiche innovative con finalità educative, mentre la seconda, della classe V C – ISI G. Ferraris – F. Brunelleschi, una guida digitale per la scelta della scuola superiore, offrendo testimonianze, opinioni e indicazioni sugli sbocchi professionali. I due team si sono qualificati ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità di Parma.