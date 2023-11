Presenti marchi di prestigio

Tra i principali marchi che è possibile trovare da Kronos Sport ecco realtà davvero prestigiose come Colmar, Lacoste, The North Face, CS Piumini, Heydude, Timberland, K-Way, Sun68, Marina Yachting, Gaudì e moltissimi altri. Il tutto esposto all’interno di un ampio spazio commerciale di 1000 mq e grazie ad una politica che basa tutto sulla qualità, ma anche sulla quantità, vista l’ampiezza delle collezioni disponibili e al vasto assortimento presente di ognuno dei marchi trattati. Disponibili tutto l'anno sono anche gli accessori per il calcio, il tennis ed il nuoto. Ma anche per la danza o la ginnastica. Offerta che fa di Kronos Sport il vero paradiso dello sport e dell’abbigliamento casual. Il resto lo fa la proverbiale accoglienza ed il clima familiare che si respira nel negozio, grazie al signor Mauro e ai suoi commessi, sempre pronti a dedicare alla clientela un’attenzione calorosa ma al tempo stesso altamente professionale. Quando esce da Kronos Sport, ogni cliente lo fa con il sorriso, convinto di aver speso bene i propri soldi, grazie all’acquisto di prodotti di assoluta qualità.