«Ogni mio collaboratore è specializzato in una disciplina: la formazione è costante»

Nell’intervista, la titolare si è concentrata sulle ragioni che l’hanno portata a mettersi in proprio e sulle difficoltà che da questa scelta possono derivare, guardando anche al panorama dell’odontoiatria in Italia. «Sono sempre stata una persona ambiziosa, per me il lavoro è una vera passione, nonostante le difficoltà che quotidianamente possiamo incontrare sul nostro percorso – ha esordito –. Facendo la collaboratrice, spesso bisogna adattarsi ai materiali e alle tecniche scelte dai titolari di uno studio. Per me, l’idea di offrire quello che ritenevo fosse il miglior servizio possibile è stato uno stimolo importantissimo. Dopo quasi un decennio di attività nel proprio studio, però, Coli ha le idee molto chiare: «La mia è stata certamente una scelta complicata. Consiglierei ad altri di fare lo stesso? Posso solo dire che ci vuole coraggio, dato anche l’elevato numero di dentisti nel nostro Paese, ma quando è forte il desiderio, è giusto seguire i propri sogni, perché possono realizzarsi». Un dettaglio importante, sul quale Chiara Coli ha voluto porre l’accento, è l’idea di scegliere al proprio fianco le persone giuste. «Ogni collaboratore del Chiara Coli Smile Studio è specializzato in una propria disciplina. Ritengo che, con tutti gli aggiornamenti disponibili oggi, non si riesca a far bene tutto, quindi ognuno dovrebbe focalizzarsi in particolare su uno o due ambiti, con una collaborazione interdisciplinare sempre attiva». La formazione costante, in ogni caso, resta un punto fondamentale per continuare a offrire un servizio d’eccellenza, confrontandosi anche con internazionali che offrano una prospettiva diversa: «Per quanto mi riguarda, sono anche iscritta alla Society for Color and Appearance in Dentistry e all’American Academy of Estethic Dentistry, e ho partecipato a diversi congressi a livello nazionale e internazionale: un confronto culturale a 360° con personalità di alto livello nel nostro campo, per una crescita personale e professionale».