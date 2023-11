Kronos Sport, qualità ed eleganza sportiva

La performance e l’eleganza nello sport dipendono anche dai capi che si indossano. Si tratta infatti di elementi che non è mai possibile tralasciare, dato che in taluni casi non possono solo migliorare le performance generali, ma possono anche aumentare il comfort in ogni sezione di allenamento o di training. Kronos Sport è il mega negozio di abbigliamento sportivo, casual ed accessori per lo sport a Pisa. Ubicato in via Bianchi Bandinelli 2, il negozio rappresenta una delle attività storiche della città: «Kronos Sport – sottolinea il titolare, signor Mauro Nuti – è nato nel 1976 e ha da subito proposto ai suoi affezionati clienti una vasta gamma di marche nell’abbigliamento sportivo, per poi estendere la sua ricca offerta anche al casual e agli accessori. Qui da noi, il cliente trova assoluta disponibilità e tanti buoni consigli. Perché noi di Kronos Sport crediamo che le persone debbano sempre uscire dal negozio soddisfatte per l’acquisto che hanno fatto». Serietà e cortesia sono dunque i principali tratti salienti per un negozio che offre merce di qualità, a prezzi assolutamente competitivi: «Benchè Kronos Sport sia improntato su un tipo di offerta che punta ad un abbigliamento giovane – continua il signor Mauro – ampio e variegato risulta il target della nostra clientela – perché qui è possibile trovare prodotti per tutte le esigenze. Lavoriamo con merce di assoluta qualità, proponendo tuttavia interessanti sconti durante tutto l’anno, fra promozioni ed offerte davvero da non perdere». Un’altra peculiarità di Kronos Sport è la sua suddivisione in tanti “mini negozi” interni, con la presenza di specifici corner, ciascuno dedicato ad un singolo marchio.