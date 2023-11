Confermati i vertici dell'Associazione

All’interno dell'elegante location della sala "Gran Forum" dell'AC Hotel, che ha visto la presenza di numerosissimi artigiani e piccoli imprenditori, si è tenuta l'Assemblea Elettiva di Casartigiani, un evento di grande risonanza volto a esplorare le diverse criticità della categoria e ad affrontare il cruciale tema del rinnovo delle cariche dirigenziali. I risultati ottenuti hanno confermato la fiducia nell'operato di Andrea Galli, riconfermato alla presidenza e di Nicola Niccolini, che mantiene la sua posizione di Vice-Presidente, entrambi elogiati per i successi ottenuti nel corso del loro mandato e per l’ottimo lavoro svolto fin dal primo momento in cui hanno rivestito i loro ruoli. La sala affollata ha seguito con tanto interesse gli interventi che si sono succeduti, manifestando soddisfazione per la rilevanza e l'attualità dei temi trattati. Il Presidente Andrea Galli ha affrontato con lucidità ed estrema franchezza le sfide che affliggono la categoria degli artigiani, evidenziando le norme nazionali gravose nei confronti delle piccole imprese e i ritardi infrastrutturali che arrecano danno al territorio. In primo piano, il Presidente ha posto l'impatto della pandemia da Covid-19, che ha “congelato” la società, compromettendo le relazioni interpersonali e generando pesanti conseguenze sociali ed economiche. Il Presidente ha poi sottolineato l'ulteriore complicazione rappresentata dalla guerra in Ucraina, fonte di una crisi energetica che ha determinato aumenti significativi nei costi di luce, gas, benzina e materie prime. Per reagire con determinazione a questa complessa congiuntura, il Presidente Galli ha puntato l'attenzione sull'importanza di ripartire dall'economia reale, favorendo investimenti mirati in infrastrutture, innovazione, fonti rinnovabili e sviluppo del capitale umano. «Occorre», ha sottolineato, «adottare scelte che stimolino la crescita e l'occupazione». A condividere questa prospettiva, il Vice-Presidente Nicola Niccolini, che ha ribadito la necessità di realizzare al più presto interventi infrastrutturali cruciali per il territorio. Tra le priorità, ha elencato il completamento dell'autostrada Tirrenica, la modernizzazione e la velocizzazione della linea ferroviaria, la creazione della metropolitana di superficie sulle direttrici Pisa-Lucca-Livorno-Pontedera-Viareggio, il perfezionamento degli interventi sul canale Navicelli e il miglioramento della Fi-Pi-Li, che si trova in condizioni estremamente preoccupanti. Inoltre, Niccolini ha evidenziato l'importanza della realizzazione della tangenziale nord-est di Pisa per garantire un flusso più scorrevole e sicuro del traffico.