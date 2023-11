Con Modartech nasce l'artigiano tecnologico

Una lunga esperienza nel campo della formazione e una reale attenzione al “saper fare”, il tutto abbinato all’utilizzo delle nuove tecnologie: sono questi i tratti salienti che fanno dell’Istituto Modartech una delle più apprezzate realtà nei settori della moda e della comunicazione. Modartech è un istituto di alta formazione autorizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca al rilascio di diplomi accademici di 1° livello – Laurea Triennale e Master di 1° livello, nell’ambito del comparto dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – AFAM. L’offerta formativa del prestigioso istituto con sede a Pontedera prevede inoltre corsi con qualifiche riconosciute a livello europeo: «La nostra è una scuola che cresce i giovani talenti creativi – sottolinea Alessandro Bertini, Direttore dell’Istituto Modartech – e proponiamo agli studenti una formazione completa e un approccio laboratoriale che trova il suo punto di forza non solo in un corpo docente specializzato ma anche nel dialogo continuo che instauriamo con le aziende, le quali sono sempre più interessate ai nostri progetti». «Stabiliamo – continua Bertini - un confronto costante con il mondo del lavoro e la sua progettualità, promuovendo il reale valore dell’inclusività. Un approccio che vede quasi il 90% dei nostri studenti trovare lavoro al termine del percorso di studi». Modartech è dunque sinonimo di artigianalità, tecnica, tecnologia e innovazione sostenibile, attraverso un’esperienza che da visione diventa progetto, in un percorso di esperienze, confronto e dialogo creativo con il mondo del lavoro, adottando project work multidisciplinari, tecnologie di ultima generazione, stage in Italia e all'estero.