Una grande produzione: "Avrà sviluppi positivi anche sul turismo"

L’opportunità di avere una grande produzione cinematografica a Lucca, la più importante nella storia della città, avrà sviluppi positivi anche sul turismo: ed essenzialmente su quello di qualità. Siamo convinti infatti che la pellicola firmata Peter Greenaway, che avrà come protagonisti principali due attori del calibro di Dustin Hoffman e Helen Hunt (entrambi Premio Oscar) promuoverà in maniera eccellente il nostro territorio nel mondo. E questo perché Lucca, appunto, interpreterà se stessa con le sue strade, le sue piazze, i suoi monumenti e scorci più suggestivi. Del resto, i dati parlano chiaro: il cineturismo porta in Italia più di 597 milioni di euro, secondo quanto afferma una recente ricerca di JFC Tourism & Management. Il grande e il piccolo schermo sono formidabili veicoli per far conoscere bellezze e tradizioni di un luogo. Ecco perché l’amministrazione Pardini ha deciso di puntare decisamente su questo segmento. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo ospitato molti programmi televisivi andati in onda su Rai, Mediaset e altri canali nazionali. Trasmissioni che hanno dedicato un’intera puntata a Lucca: il tutto attraverso l’attività dello Sportello Cinema, da noi istituito all’interno dell’Ufficio Turismo, che contatta le produzioni direttamente o governa (a seconda dei casi) il flusso delle richieste in arrivo. Un bilancio più che positivo quello che possiamo stilare al momento, con un forte incremento di interesse e tanti progetti già condotti in porto. Altri saranno ufficializzati nel corso dell’anno.