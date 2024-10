Tra enogastronomia e profondo impegno civico. Che festa a Terminetto per la Sagra sul Sagra

Ogni anno, la frazione di Terminetto ospita la rinomata Sagra sul Sagrato, una manifestazione gastronomica di grande rilievo che si distingue per la qualità delle specialità culinarie offerte. Pur non vantando chef professionisti, l'evento si regge interamente sull’impegno di un numeroso gruppo di volontari che, con grande dedizione e spirito di comunità, si occupano di ogni aspetto organizzativo e culinario. I volontari, riconoscibili per le loro magliette colorate, si muovono incessantemente sul sagrato della chiesa della Migliarina, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e festosa durante i fine settimana autunnali. Questa iniziativa è divenuta, nel corso degli anni, un momento di particolare fermento per l'intera comunità dell'oratorio, dove ogni cittadino si sente coinvolto nell’offrire il proprio contributo a un evento che coniuga allegria e sapori tradizionali. Gli ospiti della manifestazione possono gustare piatti tipici della cucina toscana e viareggina, preparati con cura e maestria dai volontari più esperti. Nel frattempo, i giovani partecipanti si dedicano al servizio ai tavoli, con l’entusiasmo e la disponibilità che li rendono protagonisti indiscussi del buon funzionamento della sagra. Questo progetto, frutto di un profondo senso di appartenenza e solidarietà, ha permesso di realizzare importanti opere per la comunità, come la costruzione di un campo sportivo polivalente presso l'oratorio, destinato a ospitare partite di calcio, basket e pallavolo, offrendo così uno spazio ricreativo per tutti. Il successo dell'iniziativa e la nostalgia che accompagna i mesi invernali hanno portato alla nascita della "Sagra sul Sagrato #autumnedition". Questo secondo appuntamento si svolge poco prima della festività di Ognissanti e offre ai partecipanti l'opportunità di riscoprire i sapori autunnali, tra castagne, polenta e vino novello. La Sagra sul Sagrato rappresenta non solo un momento di convivialità e celebrazione della tradizione gastronomica locale, ma anche un'importante occasione per rafforzare il legame tra i membri della comunità, uniti dalla volontà di offrire e condividere momenti di svago e solidarietà. Del resto, le sagre d'autunno sono l'occasione migliore per assaggiare i prodotti di stagione in piatti tipici sempre diversi. In più sono una valida occasione per mollare tutto e partire, anche solo un paio di giorni, per scoprire i piccoli borghi e cittadine caratteristiche che le ospitano, affiancata dalla possibilità di fare, perché no, anche del bene.