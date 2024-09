Spazio Bambini: tanti i focus, gli appuntamenti interamente dedicate ai più piccoli

Con-vivere Carrara Festival, fino all’8 settembre, è anche sinonimo di divertimento e apprendimento per i più piccoli. Nel programma di questa edizione molte saranno infatti le attività dello Spazio Bambini: dalle letture ai laboratori creativi, con momenti di approfondimento, tutti legati al tema dell’edizione di quest’anno, ossia il cambiamento. I bambini avranno modo di riflettere e “toccare con mano” durante le attività creative, cosa vuol dire cambiare e in che modo attraversiamo uno dei cambiamenti più affascinanti della vita di ognuno di noi, cioè il crescere. Tre le location dove si svolgeranno le attività per i bambini: ecco il Cortile Istituto Figlie di Gesù, il Palco della Musica e il Cortile del Duomo S. Andrea. Si parte oggi, alle 17.30, alla Biblioteca Civica con “Letture in movimento”, a cura dei lettori volontari della Biblioteca Civica C.V. Lodovici Carrara e letture per bambini fino ai 10 anni. Sempre nella stessa location, alle 18.30, “Autoritratto condiviso”, a cura di Floriane Pouillot, un laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni. Domani, alle 17, con replica alle 18, al Palco della Musica, “Ogni ape conta, Disseminiamo cambiamenti”, un evento a cura di Saperecoop Progetto educativo di Unicoop Tirreno, un laboratorio per bambini dai 5 anni in su. Un’avventura alla scoperta del mondo delle api, della loro organizzazione sociale e del prezioso lavoro che svolgono. Alle 19, nel Cortile del Duomo S. Andrea, c’è invece “La mamma di Neandertal”, a cura di Sandro Natalini, un laboratorio per bambini dai 6 anni in su. Alle 21, sul Palco della Musica, “Abracadabra, Laboratorio di magia”, di e con Federico Pieri, un mago ironico e surreale spesso vittima della sua stessa magia. Abracadabra è un laboratorio che saprà coinvolgere e divertire tutta la famiglia