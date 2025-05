Sempre immersi nel verde

Firenze si rilancia con un’ampia offerta di centri estivi, sempre più immersi nel verde e a contatto con la natura. Per l’estate 2025 torna il centro estivo di Bimbi in Movimento al Palacoverciano, con oltre 9.000 mq tra spazi all’aperto e coperti. Dal 2004 propone sport e giochi per bambini dai 6 ai 14 anni: tennis, parkour, scherma, skate, tornei e molto altro. Per i più piccoli, attività su misura con Florence Bilingual School. Dal 16 giugno al 12 settembre, il Parco Avventura di Pratolino ospita invece “Crescere insieme immersi nella Natura Maestra”, il centro estivo dell’associazione Art-Tu, per bambini dai 3 ai 13 anni: un’esperienza educativa tra natura, scoperta e libertà. Non mancano le novità per il nuovo anno come “Avventura al Bosco Sacro”, dal 1° al 5 settembre, con tre giorni di pernottamento nella natura per i ragazzi dai 10 ai 13 anni.