PoleArtItaly, per Viareggio tre podi con l'ASD Acrobatica

L’ASD Acrobatica porta grandissimi risultati per Viareggio alla PoleArtItaly 2024. In questa competizione di Pole dance, infatti, sono stati ben tre i podi conquistati in diverse categorie. La manifestazione è andata in scena al Teatro Alfieri di Asti. Erano presenti 48 Paesi e, quindi, i migliori esponenti della disciplina di tutto il mondo. L’insegnate della ASD Acrobatica, che si trova nel Comune di Viareggio, Rossella Ricci, si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella categoria Master Elite 50. Questa gara, andata in scena ad Asti, è stata davvero un’occasione importante dal punto di vista sportivo per mettere in mostra questa disciplina. In questo sport la preparazione fisica è davvero fondamentale per mettere in pratica determinate coreografie. Deve essere un miscuglio molto importante tra forza, per riuscire a tenersi in aria, e flessibilità. Si tratta infatti di mettere in atto coreografie molto complesse nelle quali per vari minuti non si mettono i piedi per terra. Per quanto riguarda la categoria Master over 60, la medaglia d’oro se l’è aggiudicata Ildiko Zagyi. Il fatto che fossero presenti ben 48 Paesi fa capire quando la pole dance sia una disciplina in sviluppo. Ormai in tutto il mondo, infatti, ci sono scuole che la praticano. Non bisogna assolutamente, poi, come detto, sottovalutare la preparazione e lo sforzo che queste sportive fanno ogni volta che si destreggiano in questa pratica. L’ottima notizia è che anche l’Italia sta venendo fuori e non sta rimanendo indietro come è successo per altre discipline, in cui era rimasta colpevolmente in ritardo. La medaglia di bronzo della coach dell’ASD Acrobatica, Rossella Ricci, dimostra la passione e l’impegno che nel nostro Paese si sta mettendo in questo sport e che, in alcune categorie, ci consegna già il ruolo di grande contendente.