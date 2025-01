Marfuga, il brand dell'extravergine che è conosciuto in tutto il mondo

La straordinaria Umbria è la terra dove la coltivazione dell’olivo è tra le più antiche d’Italia. In questi territori, l’olio extravergine di oliva è diventato dunque uno dei prodotti di vera eccellenza. L’Azienda Agraria Marfuga è situata ai piedi dell’omonima collina e il suo sviluppo proviene da un’antica famiglia di agricoltori che, fin dal 1817, vendeva olio ricavato dai propri uliveti. Nel corso degli anni, Marfuga è divenuto un marchio di eccellenza nel settore degli oli extravergine. Gli uliveti di Marfuga si estendono nei Comuni di Campello sul Clitunno e Trevi, nella parte più vera dell’Umbria, per una superficie di circa 40 ha, ad un’altitudine compresa tra i 300 e i 600 metri, da cui ne deriva un extravergine di altissima qualità che rientra nel disciplinare di produzione DOP (Denominazione di Origine Protetta) Colli Assisi–Spoleto e nel disciplinare dell’AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). Attualmente Marfuga, grazie alla passione di chi vi lavora e all’esperienza del titolare, Francesco Gradassi, non è solo produzione di un olio d’eccellenza, ma rappresenta un progetto più ampio, una filosofia volta alla valorizzazione del territorio e alla divulgazione culturale del mondo dell’olio.