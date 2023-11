L’importanza della prevenzione: "Oltre 250 visite ed esami gratuiti. Così difendiamo il valore della salute"

FIRENZE

Oltre duecentocinquanta visite ed esami distribuiti gratuitamente in un anno, a mappare il possibile insorgere di tumori, a investire concretamente in prevenzione. Un modo questo per tentare di battere sul tempo la malattia e regalare una dose di tranquillità a uomini e donne attenti alla propria salute. Insieme si va più lontano e lo sa bene la Fondazione Ant, che nel 2023 nella sola area fiorentina ha messo a segno importanti numeri grazie alla partnership con Banco Fiorentino-Mugello Impruneta Signa-Credito Cooperativo (attiva già dal 2019) in tema di prevenzione.

Tre in particolare i progetti portati avanti in quest’anno. Il primo per lo screening della mammella rivolto alle donne con età inferiore ai 45 anni (42 le visite totali), il secondo incentrato sul melanoma (169 visite dermatologiche per la prevenzione dei tumori della pelle effettuate, sedici asportazioni consigliate) e il terzo per la prevenzione del tumore alla tiroide (45 visite totali, quattro ago aspirati consigliati). Le modalità di esecuzione dei test sono quelle classiche, dall’utilizzo del dermatoscopio per la ricerca di nei sospetti all’ecografia per tiroide e mammella fino al pap test per il progetto ginecologia. In caso si riscontrino anomalie, si viene inviati ai livelli successivi di approfondimento diagnostico.

La partecipazione dei pazienti e l’impegno del Banco Fiorentino sono risultati tali che nel 2024 i numeri cresceranno ancora con un totale di 308 visite gratuite disponibili tra progetto melanoma, progetto tiroide, progetto mammella e progetto ginecologia. "La nostra fondazione ha per mission l’assistenza domiciliare oncologica – spiega la dottoressa Silvia Leoni, coordinatrice sanitaria Ant in Toscana –, alla quale, grazie ai nostri sostenitori volontari o reclutati tramite campagne sul territorio, affianchiamo le visite di prevenzione. I progetti che abbiamo sono diversi e vanno a integrarsi con la prevenzione che già fa l’Asl, offrendoli gratuitamente a un certo numero di pazienti o in alcuni altri casi, come ad esempio per gli esami della mammella, coinvolgendo nello screening donne di età inferiore rispetto a quella prevista dall’Azienda".

Nello specifico "il Banco Fiorentino ci sostiene nelle visite di screening per il tumore alla tiroide e alla mammella e – prosegue Leoni – per le patologie oncologiche ginecologiche e del melanoma. La sensibilità incontrata in Banco Fiorentino sui temi della prevenzione è stata forte e si inserisce nella più ampia attività di raccolta fondi e campagne su tutto il territorio, utili a permetterci di continuare a svolgere anche la parte assistenziale. È chiaro che l’assistenza è la fase successiva alla malattia: poter investire in prevenzione è fondamentale per poter ridurre poi l’intervento a malattia già avanzata".

"Siamo fieri di essere ormai da anni al fianco di Ant con la promozione di visite gratuite di screening oncologico – dichiara il direttore generale del Banco Fiorentino-Credito Cooperativo, Davide Menetti –. La prevenzione oncologica è un tema prioritario: è fondamentale agire e creare opportunità per i cittadini e le cittadine di aver cura della propria salute. La nostra banca è orgogliosa della partnership con Ant, che sentiamo fortemente in linea con le nostre priorità di sostegno al territorio".

Linda Meoni