Letture, viaggi e amicizia tra i temi di questa edizione

I momenti dedicati ai bambini continuano sabato 7 settembre alle 17 nel Cortile Duomo S. Andrea, dove si materializza l’appuntamento con “Vita”, a cura di Agnese De Rito, Valentina Ulissi, Francesca Vincentini. È un laboratorio creativo per bambini e genitori, che si focalizza nella lettura dell’albo illustrato “Vita” di Lisa Aisato, un capolavoro di letteratura per l’infanzia che combina arte e narrazione, nel quale si guarda alla vita come un continuo processo di cambiamento. Ogni bambino creerà, con il genitore, una pagina del proprio “libro della vita”, includendo disegni, collage di materiali naturali o piccole sculture. Alle 18.15 al Palco della Musica, c’è attesa per “Un mondo di isole”, a cura di Serenella Quarello, laboratorio per bambini da 7 anni in su. In questo viaggio si scoprirà, cartina alla mano, tutto l’universo e le storie che gravitano attorno a questi lembi di terra emersa, che continuano ancora oggi a suscitare curiosità. Alle 19, presso il Cortile Duomo S. Andrea, spazio a “Messaggi segreti e pozioni misteriose”, un evento all’insegna dell’amicizia, a cura di Enrica Pizzicori. Domenica 8 settembre, alle 17 sul Palco della Musica, da non perdere i “Racconti dal Cottage, FiordiMaggio”, a cura di Monica Fialdini, con le avventure di Gastone e di altri piccoli amici. Alle 18, nel Cortile del Duomo S. Andrea, ecco “L’arte cambia il mondo”, a cura di ARTEmisia Servizi Culturali, un laboratorio dai 5 ai 10 anni che testimonia come l’arte sia comunicazione e le opere artistiche siano potenti mezzi per la diffusione di messaggi, con gli artisti che possono impegnarsi per contribuire alla realizzazione di un mondo migliore. Ultimo appuntamento per lo Spazio Bambini, alle 19 sul Palco della Musica: “Cruciletture”, a cura di Federica Pucci e Piera De Angeli, sarà una serata di enigmistica letteraria con sfide a squadre. Libri, favole, racconti e leggende ispireranno le tipiche definizioni dei cruciverba: verticali e orizzontali, per incroci di fantasia e immaginazione. Tutte le iniziative in programma a Con-vivere sono ad ingresso gratuito.