"Let's All Dance Live Fest", un viaggio nella musica dance

Piazza Maria Luisa a Viareggio si è trasformata in un palcoscenico scintillante per uno degli eventi più attesi dell'estate: il "Let's All Dance Live Fest". Lo scorso 5 luglio il ritmo dance degli anni ’80, ’90, 2000 e oltre ha conquistato tutti. L'evento, organizzato da BellaVita Eventi in collaborazione con l'Hotel Esplanade e il Comune di Viareggio, ha mantenuto tutte le promesse anche grazie alla partecipazioni di alcuni grandi artisti come Le Donatella. Il loro spettacolo è stato il filo conduttore di un viaggio musicale che ha visto esibirsi artisti come Kim Lukas, Regina, Miranda, Melody, Netz2werk e Chris Venia. Ogni artista ha presentato brani iconici del proprio repertorio, facendo rivivere momenti di pura nostalgia e gioia. La sorpresa della serata è stata il DJ set di Moreo, che ha scatenato la piazza con mix travolgenti che hanno fatto ballare tutti fino a notte fonda. Gli effetti speciali sul palco, curati dall'Accademia degli Artefatti di Roma, hanno aggiunto un tocco di magia all'evento, con giochi di luce e coreografie spettacolari. Il "Let's All Dance Live Fest" è stato un trionfo di musica, energia e felicità, un evento che ha saputo offrire a Viareggio e ai suoi ospiti una notte indimenticabile. La città, con la sua bellezza e la sua capacità di accogliere eventi di grande portata, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama turistico e culturale italiano.