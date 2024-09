L'estate non è ancora finita. Tra spiagge e sapore di mare

La Versilia, celebre per le sue spiagge e per il turismo che anima le sue località costiere, rappresenta anche una delle mete più rinomate in Toscana per la tradizione culinaria legata al mare. Oltre ai panorami e alle numerose attività disponibili, questa regione si distingue per una cucina variegata che sa unire, in modo sapiente, tradizione e innovazione gastronomica. La qualità delle materie prime, in particolare del pescato fresco, è il punto di forza dei ristoranti locali. Viareggio, città di mare per eccellenza, ospita alcuni dei locali più apprezzati della zona. Tra questi spiccano la Trattoria “Fronte Del Porto” e il Bar Trattoria “Nostromo”, che da anni attirano una clientela affezionata. Entrambi i ristoranti, situati nelle vicinanze del porto, godono di una posizione privilegiata che permette loro di garantire pesce sempre freschissimo, sapientemente trasformato in piatti che, pur rispettando la tradizione della cucina marinara toscana, sono arricchiti da tocchi di modernità. La loro cucina esalta la genuinità degli ingredienti e la semplicità delle preparazioni, senza rinunciare a una certa creatività. Il tutto in un ambiente informale e accogliente, ideale per chi desidera un’autentica esperienza gastronomica all’insegna del mare. Un’altra tappa imperdibile per gli amanti del pesce è il Ristorante Trattoria “Da Miro”, un locale che nel tempo ha saputo conquistare un pubblico fedele grazie all’eccellenza della sua proposta culinaria e alla cura nel servizio. Da “Da Miro” la qualità delle materie prime si sposa con una vasta scelta di vini, permettendo abbinamenti studiati con cura per esaltare ogni portata. Il rapporto qualità prezzo è uno dei motivi per cui questo ristorante è apprezzato sia dai turisti sia dai residenti, che vi trovano un luogo ideale per gustare piatti di alta qualità a prezzi moderati.