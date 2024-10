Le selezione esclusiva di The Italian Sea Group. A Monte-Carlo trionfa l'eccellenza

TISG, The Italian Sea Group, conferma la propria leadership nel panorama internazionale del luxury yachting, durante la 33° edizione del Monaco Yacht Show 2024, l’appuntamento più prestigioso del settore dedicato ai superyacht e megayacht che si è svolto alla fine di settembre presso il suggestivo Port Hercule di Monaco. Anche quest’anno è stata registrata un’affluenza straordinaria, con oltre 30.000 visitatori, tra cui armatori, potenziali acquirenti e broker da tutto il mondo. In questa importante cornice, The Italian Sea Group ha presentato una selezione esclusiva di yacht in rappresentanza dell’eccellenza italiana nel design, nella tecnologia e nella costruzione. TISG, che ha sede a Marina di Carrara (una trentina di km da Viareggio) si conferma dunque sempre più come prestigiosa realtà del settore. Nella lounge esclusiva allestita sull’area Quai Rainier Ier, TISG ha accolto così una clientela internazionale, broker, stampa e comunità finanziaria, creando un ambiente di networking di alto livello, di fronte ai suoi motoryacht in banchina, tra cui ADMIRAL Platinum 78m, megayacht frutto della collaborazione tra SINOT e Lobanov Design Studio e capolavoro di design contemporaneo, che offre un lifestyle raffinato e spazi conviviali. Poi ecco ADMIRAL Jas 66m, progettato dal Centro Stile TISG e da Mark Berryman Design. Questo superyacht vanta linee aggressive e una combinazione di bianco luminoso e dettagli neri che esaltano la sua eleganza. Spazio poi a ADMIRAL Silver Star-I, il motoryacht di 55 metri con interni firmati Giorgio Armani, un perfetto equilibrio tra lusso e modernità, con spazi raffinati e dettagli sofisticati. Da non dimenticare Tecnomar for Lamborghini 63’: due unità dell’iconico yacht sportivo ispirato alla Lamborghini Siàn FKP 37, nelle audaci colorazioni Rosso Bia e Blu Nentus: «Il MYS è stato anche quest’anno un grande successo per TISG e siamo entusiasti dell’alto numero di visitatori e del loro entusiasmo di fronte all’eccellenza dei nostri super e megayacht - ha dichiarato Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group -, e abbiamo ricevuto un feedback positivo da armatori e professionisti del settore che hanno ammirato ed elogiato qualità, attenzione ai dettagli e innovazione stilistica delle nostre navi». Ogni anno, i costruttori e i broker d'élite del mondo presentano al MYS oltre 120 superyacht e una sessantina di tender di lusso, tutti in lizza per le loro caratteristiche di raffinatezza. Tra le principali unità esposte, una quarantina di nuovi lanci nel corso dell'anno riflettono le ultime tendenze del mercato. Con una lunghezza media della flotta di 50 metri e megayacht oltre i 100 metri, il MYS invita tutti a bordo di una collezione di superyacht come nessun'altra. Monaco e la nautica da diporto, dopotutto, condividono una storia senza tempo. Storicamente, il Principato è sempre stato una destinazione naturale per l'élite mondiale e una delle mete preferite dagli appassionati di nautica da diporto. Oggi, l'atmosfera glamour e festosa di Monaco permette ai visitatori di MYS di immergersi in un mondo di raffinatezza ed esclusività, offrendo un'esperienza straordinaria e plasmando la nautica di domani. Progettare, sfidare e portare le proprie aspirazioni a livelli sempre più alti rappresentano invece i capisaldi di The Italian Sea Group. L’obiettivo è quello di realizzare yacht unici e identificabili per le loro ineguagliabili caratteristiche estetiche, qualitative e funzionali, mantenendo la massima integrità e sostenibilità per tutti gli stakeholders. Alla base delle azioni e decisioni di TISG permane il bisogno di essere all’altezza di alti standard di comportamento professionale ed etico. È attraverso la dedizione costante e quotidiana che vengono messi in pratica tutti questi valori, ed è attraverso la loro attuazione che ne beneficiano dipendenti, azionisti, clienti, fornitori e territorio. Ma The Italian Sea Group è anche all’avanguardia per ciò che riguarda al sicurezza. Il primo passo per la salvaguardia di un ambiente di lavoro sano e sicuro è infatti, per questa realtà, valorizzare i dipendenti, senza scendere a compromessi quando si tratta del loro benessere e della loro sicurezza. È impegno costante del Gruppo quello di prefissarsi e mantenere criteri molto severi, costantemente visionati e modificati per evitare qualsiasi rischio.