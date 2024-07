Le migliori gelaterie in città Una passione senza fine

Il gelato è uno dei simboli della cultura gastronomica italiana nel mondo. In Toscana ha una lunga tradizione e sono molte le gelaterie storiche che ancora oggi producono gelato artigianale. Il segreto per un buon gelato toscano sta nella scelta degli ingredienti: latte fresco, uova, zucchero e frutta di stagione. Alcune delle migliori gelaterie toscane si trovano a Viareggio. Come il Laboratorio del Gelato, che nel 2017 è stato inserito nella guida del prestigioso Gambero Rosso e rientra tra le 300 migliori gelaterie del Belpaese. I criteri di valutazione degli esperti sono stati diversi tra cui l’utilizzo di prodotti di alta qualità, la stagionalità delle materie prime, le caratteristiche di conservazione, l’assenza di coloranti artificiali e additivi oltre, naturalmente, al buon sapore. Caratteristiche, quelle dei criteri di selezione, sposate sin dall’apertura dalla gelateria di Via Foscolo che ha fatto della freschezza - il gelato viene mantecato fresco tutti i giorni - e dell’utilizzo di materie prime di alta qualità il suo cavallo di battaglia. Tra le specialità la crema dimenticata, che ricorda il sapore inconfondibile della crema che veniva fatta in casa con un po’ di scorza di limone e la vaniglia Bourbon. Non è da meno DolceAmaro, in via Mazzini, dove abbinamenti ricercati e moderato utilizzo zuccherino lasciano spazio a leggerezza e buona intensità. Oltre ai classici gusti alla frutta, sono disponibili anche cioccolato fondente, nocciola, pistacchio vegan e tanta inventiva e voglia di sperimentare. Inoltre sono disponibili i coni vegan senza glutine. Abbinamenti originali anche in via Mentana, da Anisare: dagli anni Trenta è sinonimo di qualità e bontà. Il gelato fatto in modo tradizionale, alla vecchia maniera è sempre più apprezzato da residenti e turisti.