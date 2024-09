Le acque di Viareggio per varare il super yacht. The Italian Sea Group presenta l'Admiral

A Viareggio è stato varato un nuovo capolavoro della cantieristica navale italiana: l'ADM 67m, un super yacht di 67 metri che rappresenta il fiore all'occhiello della flotta Admiral di The Italian Sea Group. Questa prestigiosa imbarcazione, con il suo design contemporaneo e le linee eleganti, si distingue per l'architettura innovativa e le soluzioni stilistiche avanzate, confermando Viareggio come uno dei principali centri mondiali nella produzione di yacht di lusso. L'ADM 67m è una perfetta sintesi di tecnologia all'avanguardia e attenzione ai dettagli artigianali, dove le linee esterne fluide e scultoree si armonizzano con un interno accogliente e ricercato. Il design delle superfici esterne, realizzato dal Centro Stile di The Italian Sea Group, soddisfa le esigenze di un armatore esigente, in cerca di lusso e comfort in ogni particolare. Il concept degli interni, frutto della collaborazione con il designer inglese Mark Berryman, è realizzato da Celli 1920, noto per la qualità dell'ebanisteria e la raffinatezza dei materiali utilizzati. L’architetto Berryman, già coinvolto nella realizzazione del superyacht Admiral Life Saga nel 2019, ha sviluppato per l’ADM 67m un concept che unisce in modo fluido interno ed esterno. La presenza di ampie superfici vetrate a tutta altezza modifica la percezione degli spazi, trasformando aree come il salone o la sala da pranzo in ambienti ibridi, versatili e adattabili. L'atmosfera interna è resa unica dalla scelta di una palette cromatica neutra, che spazia dai toni caldi del bianco al beige, con accenti più intensi, come il biscotto e il marrone cioccolato, che conferiscono un senso di calore e tranquillità. La cura dei dettagli si manifesta in ogni angolo dell'imbarcazione: i materiali pregiati, scelti con attenzione, e le linee moderne creano un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Il risultato è un ambiente rilassante, elegante e mai eccessivo, dove ogni elemento contribuisce a generare una sensazione di lusso discreto e di casa, mantenendo al contempo un'impronta raffinata e sportiva. L’ADM 67m rappresenta potenza e audacia, senza compromettere grazia e raffinatezza. Il varo di questa imbarcazione a Viareggio, storica culla della cantieristica italiana, non è solo un evento importante per l’industria nautica, ma anche un tributo alla tradizione e all’eccellenza che hanno reso celebre questa città. Con il suo design innovativo e l'uso di tecnologie all'avanguardia, l'ADM 67m è una testimonianza della continua evoluzione del settore e della capacità di The Italian Sea Group di anticipare le esigenze del mercato, offrendo prodotti di altissima qualità.