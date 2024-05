La storia delle corse automobilistiche fa tappa a Viareggio: il 13 giugno "sfila" la Mille

Nel panorama delle competizioni automobilistiche italiane, la Mille Miglia rappresenta un evento di grande prestigio e tradizione. Inaugurata nel 1927, questa gara di granfondo ha unito nel corso dei decenni la passione per i motori alla profonda cultura storica del Paese. Fino al 1957, la Mille Miglia ha messo alla prova i concorrenti in una sfida di velocità che partiva e terminava a Brescia, snodandosi fino a Roma e ritorno, attraversando le regioni del Centro-Nord Italia. Dopo un'interruzione di vent'anni, per un gravissimo incidente in cui morirono undici persone, nove spettatori, tra i quali cinque bambini e anche due piloti della scuderia Ferrari - la nota Tragedia del Guidizzolo -, la competizione è stata “reinventata” nel 1977 come una gara di regolarità per auto storiche, diventando un evento che celebra la storia automobilistica piuttosto che la velocità pura, come accadeva in precedenza. Nel 2024, la Mille Miglia ritorna a toccare Viareggio, dopo aver saltato l’edizione del 2023, confermando la città toscana come una delle tappe chiave del suo percorso. Viareggio, che sarà sede di arrivo della seconda tappa e di partenza della terza, il giorno successivo, prevede una virata verso l’entroterra passando da Lucca, il ritorno sulla costa a Livorno, il break del pranzo a Castiglione della Pescaia, il passaggio da Grosseto e la conclusione a Roma in via Veneto. Viareggio, quindi, si prepara a ospitare l'evento giovedì 13 giugno, quando la carovana della Freccia Rossa, composta da oltre 400 vetture d'epoca, giungerà dalla precedente tappa di Genova. L'arrivo è previsto specificatamente a Torre del Lago, sul Belvedere Puccini, un luogo scelto con cura per onorare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, il noto compositore appassionato di motori, creando un ponte ideale tra musica, cultura e automobilismo. Viareggio, con la sua affascinante storia e il suo patrimonio culturale, si dimostra essere la cornice ideale per questo evento di portata internazionale. La città è rinomata non solo per le sue bellezze naturali e architettoniche ma anche per il famoso Carnevale, iniziato nel 1873, che ogni anno trasforma le strade in un teatro di maschere e colori, grazie ai suoi carri allegorici. L'integrazione della Mille Miglia aggiunge un altro strato alla ricca offerta culturale di Viareggio, collegando il passato glorioso del Carnevale con la tradizione automobilistica. Il passaggio della Mille Miglia attraverso Viareggio non si limita a essere un mero evento sportivo; si configura piuttosto come un viaggio nella storia dell'automobilismo e un'immersione nella cultura italiana, offrendo agli spettatori non solo la possibilità di ammirare vetture storiche in movimento ma anche di rivivere un'epoca d'oro dell'automobilismo, in cui design e meccanica si fondevano in creazioni senza tempo. La Mille Miglia continua a essere molto più di una competizione automobilistica. È una celebrazione di passione, storia e cultura, offrendo un'esperienza unica non solo per gli appassionati di motori ma per chiunque sia interessato al patrimonio culturale italiano. Il suo passaggio attraverso Viareggio nel 2024 promette di essere un evento indimenticabile, sottolineando l'importanza di questo storico appuntamento nel panorama culturale e sportivo del Paese. Gli appassionati di motori e i cultori della storia italiana avranno l'opportunità di assistere a un evento che è molto più di una competizione: è un tributo vivente al patrimonio culturale e tecnologico dell'Italia.