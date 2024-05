"La Prima Estate" torna a Lido di Camaiore L'evento che è "più che un festival, una festa"

“Più che un festival, una vacanza” è lo slogan della terza edizione di “La Prima Estate”, la rassegna musicale che torna a Lido di Camaiore (Lucca) sulla sabbia della Versilia. Dal 14 al 16 e dal 21 al 23 giugno è pronta a salire sul palco una line up dal respiro internazionale impreziosita da esclusive italiane, in una location unica a pochi passi dal mare. Due weekend, dal venerdì alla domenica, ospitati al Parco BussolaDomani che promette di offrire un’esperienza di qualità artistica elevata con artisti selezionati per veri amanti della musica, lontani dalle classifiche e dai trend del momento. Una line up per appassionati che affianca alternative rock e cantautorato, soul, post punk, indie rock ed elettronica. La terza edizione di “La Prima Estate” torna così forte del successo degli anni scorsi, in cui sono stati ospitati – tra gli altri – nel 2023 il live a sorpresa di Lana Del Rey, annunciato con poco anticipo e subito andato sold out, il travolgente spettacolo dei Jamiroquai e dei Bon Iver, uno dei pesi massimi del rap come Nas e nel 2022 appuntamenti straordinari quali quelli di Anderson Paak, i Duran Duran, The National e Bonobo. Allora cresce l’attesa per l’icona dell’elettronica Peggy Gou (21 giugno), la dj sudcoreana che è in uscita proprio a giugno con il suo album d’esordio, e per l’anima del cantautorato internazionale Paolo Nutini così come per il morbido soul di Michael Kiwanuka nella sua unica data italiana, entrambi il 22 giugno. Artisti che guidano il cartellone di quest’anno, impreziosito anche dal gruppo francese dei Phoenix (16 giugno), che mostra un’anima decisamente rock pronta ad invadere la prima e l’ultima data del festival. In particolare c’è grande fermento per il ritorno dopo otto anni in Italia dei leggendari Jane’s Addiction, che apriranno il festival il 14 giugno nella loro unica data italiana regalando al pubblico “LOLLA: La storia del Lollapalooza”, il documentario che racconta la storia di un rivoluzionario movimento musicale e culturale disponibile già dal 22 maggio. Il 23 giugno chiuderanno il festival altri due grandi nomi: i Fontaines D.C., reduci dal grande successo di Starbuster che ha anticipato l’arrivo del loro nuovo disco, e i Kasabian con il loro sound potente e incalzante che sono in procinto di pubblicare il nuovo album estivo “Happenings”. «Siamo arrivati al terzo capitolo di quello che amo definire un vero miracolo musicale – ha dichiarato il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci -. La Prima Estate rappresenta la realizzazione di progetto che, nella sua genesi, poteva essere solo un’illusione: riportare Lido di Camaiore e la Versilia alla ribalta nel panorama della musica internazionale, nella stessa area, quella di BussolaDomani, resa famosa nel mondo dal genio di Sergio Bernardini. Un palcoscenico naturale mozzafiato di cui conoscevamo la forza e il fascino e che, adesso, sta sprigionando tutto il suo potenziale. Questa terza edizione sarà sicuramente un ulteriore step di crescita per un Festival innovativo e per il bellissimo territorio in cui sorge».