Inaugurata la prima ambulanza veterinaria che resterà attiva in città tutti i giorni

Un progetto innovativo destinato a fornire assistenza e soccorso agli animali domestici su tutto il territorio versiliese. Questo veicolo speciale, certificato dalla motorizzazione civile e visionato dall'Asl, è frutto dell'impegno dell'associazione Noss (Nucleo Operativo Soccorso Sicurezza), che ha lavorato per sei mesi con grande dedizione per rendere possibile questa iniziativa. Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi di fronte al Comune di Viareggio, erano presenti il presidente di Noss, Raffaele Sabatini, il tecnico veterinario Emanuela Carpinella, l'assessore all'ambiente Rodolfo Salemi, le guardie zoofile della Gepa, la veterinaria Vera Careri e Don Luca, che ha benedetto l'ambulanza. Durante l'evento, sono stati evidenziati il valore e l'importanza di questo nuovo servizio per la comunità. L'ambulanza veterinaria è equipaggiata con strumenti e materiali necessari per il primo soccorso, inclusi dispositivi per la somministrazione di ossigeno, misurazione della pressione e del battito cardiaco, oltre a medicazioni e steccature. Questo la rende capace di gestire una vasta gamma di emergenze veterinarie. Il servizio è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, ed è completamente gratuito, sostenuto da donazioni e offerte volontarie. Il veicolo coprirà l'intera area della Versilia, con la possibilità di intervenire anche a Pisa se necessario. Raffaele Sabatini, presidente di Noss, ha dichiarato: «È un servizio di emergenza o di trasporto di animali a cliniche convenzionate o scelte dal proprietario. Attivo 24 ore su 7 giorni, e gratuito, che andrà avanti con donazioni o offerte. Coprirà Viareggio e tutta la Versilia. Poi, se ci chiameranno da Pisa, andremo anche lì. È un servizio importante per gli animali in primis, ma anche per le persone e gli anziani che hanno difficoltà a raggiungere le cliniche». Il numero da contattare per richiedere l'intervento dell'ambulanza è 05841856100. Vera Careri, veterinaria di riferimento, ha aggiunto: «Un'ottima e necessaria iniziativa, soprattutto in caso di emergenze o situazioni particolarmente problematiche. Sono sicura che avrà un grande successo». L'iniziativa ha ricevuto il pieno supporto dell'amministrazione comunale. Rodolfo Salemi, assessore all'ambiente, ha commentato: «Il Comune di Viareggio sta crescendo per la tutela degli animali. Dalla gara triennale per il canile, da poco divenuto una sanitaria eccellenza del territorio, si aggiunge ora un altro servizio importante».