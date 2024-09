“Il nostro impegno con il vostro aiuto“

Il calendario delle iniziative della Santa Croce coinvolgono la città di Lucca e i suoi cittadini sotto molteplici aspetti, fra i quali quello prevalente è certamente legato alla tradizione religiosa e spirituale. Un momento importante per la città di Lucca ed anche per Sistema Ambiente, che prosegue ogni giorno la sua attività a tutela dell’ambiente in cui viviamo, lavoro che anche in questi mesi estivi si è intensificato in occasione dei grandi eventi che caratterizzano, come sempre ma in misura sempre maggiore, il territorio del comune di Lucca. “C’è stato bisogno di qualche servizio straordinario, che si è affiancato alla normale, intensa attività dell’azienda, con risultati che non sta a noi giudicare, ma le belle parole del sindaco Pardini e di alcune organizzazioni che rappresentano lavoratori e categorie hanno fatto piacere a tutti noi, come riconoscimento del grande impegno di tutta Sistema Ambiente e di ogni suo singolo componente. Fra le tante battaglie che abbiamo intrapreso, ce n’è una particolarmente importante e riguarda la lotta all’abbandono dei rifiuti. Una piaga che purtroppo riguarda tantissimi territori – sottolinea l’azienda –, basta sfogliare le cronache, ma noi ci vogliamo occupare di Lucca e stiamo facendo di tutto per sensibilizzare, insieme all’amministrazione comunale sempre al nostro fianco, i cittadini che questa pratica non è solo penalmente rilevante, non solo è contro l’ambiente e produce degrado, ma è anche un costo sociale. Infatti, a causa della normativa vigente, ogni spesa supplementare per ripulire i rifiuti abbandonati fuori dagli spazi consentiti, spesso ingombranti, alla fine vanno nel costo complessivo che viene ripartito, rappresentando un aggravio“. “Per questi motivi ci auguriamo – dicono da Sistema Ambiente – che questo momento di riflessione che la Santa Croce provoca in tutti i cittadini comprenda questo aspetto: non solo è importante non commettere questi crimini ambientali, ma è decisivo anche segnalare tutti i comportamenti anomali. Solo così riusciremo a combattere una piaga ambientale e sociale che porta solo danni. sarebbe una grande conquista per la città e un elemento di ulteriore speranza per il futuro“.