Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, una Fondazione e un Museo in onore del grande compositore

Nata il 29 gennaio 2005 per volontà di Simonetta Puccini, unica nipote del maestro, la “Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini” ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Giacomo Puccini attraverso la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale e artistico del maestro. In più, promuove e diffonde la conoscenza delle opere e dei luoghi pucciniani attraverso convegni, mostre, studi, ricerche, turismo e valorizzazione di archivio e biblioteca. Infine, tutela e valorizza la Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago collaborando con enti locali, pubblici e privati. La Fondazione raccoglie l’opera dell’Istituto di Studi Pucciniani, fondato nel 1979 e dell’Associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini, costituita nel 1997. La Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini ha ottenuto il riconoscimento giuridico dalla Prefettura di Lucca ed è stata nominata erede universale dalla sua fondatrice, venuta a mancare il 16 dicembre 2017, data in cui la Fondazione è divenuta proprietaria della Villa Museo Puccini di Torre del Lago, della Biblioteca storica e dell’Archivio personale di Giacomo Puccini. Simonetta lascia inoltre un edificio confinante con la villa del maestro, che ospita i servizi per il Museo stesso: archivio, biblioteca, sala Mostre, auditorium, uffici e foresteria. Lì inoltre vi sono concentrate le attività culturali della Fondazione. Ricordiamo che Puccini arrivò a Torre del Lago nel giugno 1891 fino a quando, nel 1899, acquistò la casa torre e la fece ristrutturare trasformandola nell’attuale abitazione a due piani dal tipico aspetto liberty. La casa venne poi trasformata in museo nel 1925.