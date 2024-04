Fondazione Matteucci per l'Arte Moderna Un vero gioiello liberty nel cuore della città

Nata dalla passione e dalla lungimiranza di Giuliano Matteucci, la Fondazione Matteucci per l'Arte Moderna si è affermata come una delle realtà più prestigiose e rinomate nel panorama culturale italiano. Dedicata alla valorizzazione e alla conoscenza dell'arte italiana tra Ottocento e Novecento, la Fondazione ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel campo della conservazione, gestione e promozione di mostre ed eventi, grazie all'impegno costante e al contributo inestimabile di un Comitato Scientifico d'eccezione, composto da personalità illustri come Cristina Acidini, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi. L'attività della Fondazione si articola principalmente nell'ideazione e realizzazione di progetti espositivi incentrati sull'arte italiana dei secoli XIX e XX, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare capolavori di maestri indiscussi e di scoprire artisti meno noti ma ugualmente meritevoli di attenzione. Un filo conduttore che lega tutte le iniziative è la valorizzazione di importanti raccolte private, con un focus particolare sulla figura del collezionista inteso come conoscitore, custode del patrimonio artistico e divulgatore del gusto. Dalla mostra inaugurale, "Da Fattori a Casorati. Capolavori della collezione Ojetti" (2010), che ha svelato al pubblico i tesori della raccolta di Uberto Ojetti, fino alla monografica dedicata a Oscar Ghiglia (2018), la Fondazione ha tracciato un percorso espositivo di altissimo livello, caratterizzato da rigore scientifico e da un'attenta selezione delle opere. Un impegno costante che ha permesso di riscoprire artisti e movimenti artistici, offrendo al contempo nuove chiavi di lettura e di interpretazione dell'arte italiana tra Ottocento e Novecento. A supporto di ogni progetto espositivo, la Fondazione vanta il prezioso contributo dell'Istituto Matteucci, dotato di ricchi archivi informatizzati che conservano una vasta documentazione relativa all'arte italiana dell'Ottocento e del Novecento. Un patrimonio inestimabile che rappresenta una risorsa fondamentale per studiosi, ricercatori e appassionati d’arte.