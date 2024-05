Elena, braccio destro in città del grande attore

Ci accoglie nella sua bellissima casa al secondo piano di via S.Andrea, di fianco alla Torre Guinigi. È qui che abita Maria Teresa Elena, collaboratrice per ruoli professionali, ma anche amica personale di Marcello Mastroianni. L’arredamento dell’appartamento, i quadri e le fotografie appese ai muri, aprono uno squarcio sulla vita professionale della signora, trapiantata a Lucca da moltissimi anni, ma originaria di Roma. In cucina, un tappeto di fotografie al muro ritrae pose con moltissimi registi e attori di fama internazionale. Tra le tante, non possono mancare quelle con Marcello Mastroianni a cui, Maria Teresa Elena, fu nella maniera più spontanea possibile, punto di riferimento proprio qui a Lucca. È stata assistente del regista Nikita Mikhalkow e assistente alla regia di Carlo Lizzani in “Fontamara”, di Gigi Magni in “Arrivano i bersaglieri” di Mario Monicelli ne “Il marchese del Grillo”, girato com’è noto anche a Lucca. È stata inoltre aiuto regista sempre con Lizzani ne “La donna del treno”, con Sergio Martino in “Delitti privati” e nella fiction di Liliana Cavani su Alcide De Gasperi. Nel 1980 Maria Teresa Elena fonda con Grazia Cipriani e Graziano Gregori il “Teatro del Carretto” a Lucca. Ci congediamo, ma prima ci racconta un aneddoto che riguarda il film di Peter Greenaway che si sta girando a Lucca. "Quando sono arrivati alla Torre Guinigi - spiega - mi sono affacciata; poi, incuriosita sono scesa in strada, ma la guardia del corpo di Dustin Hoffman mi ha fatto cenno di fermarmi; al che ho detto che anche io avevo fatto cinema e teatro, gliel’ho detto ad alta voce e quando ho pronunciato il nome di Mastroianni, Hoffman si è voltato e mi ha detto: “Mastrioianni è stato un mio amico”. La foto di rito, ha sciolto poi ogni emozione".

Maurizio Guccione