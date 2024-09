Dobbiamo ritrovare la spiritualità

Il ritorno a una maggiore spiritualità è un elemento essenziale anche per leggere i tempi in cui viviamo. E la festa del Volto Santo ci aiuta proprio a inguadrare in modo diverso ciò che accade intorno a noi. La processione in sé è emblematica: il simbolo della fede ”esce fuori” (anche se quest’anno non sarà così), torna fra i cittadini per portare un messaggio di amore e speranza.

Il ritorno alla spiritualità è un viaggio al termine del quale si esce rigenerati e rinfrancarti e grazie al quale si può vedere il mondo con occhi finalmente diversi.