Dalla sua Viareggio alla conquista del mondo Marcello Lippi, racconto di un vincente

«Non tornerò più, mi voglio godere le panchine mentre passeggio per Viareggio». Parole di Marcello Lippi quando a Roma ha presentato il docuflm Adesso vinco io, diretto da Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei, un viaggio nella storia professionale e personale del tecnico campione del mondo con l’Italia in Germania nel 2006. Nei cinema da ieri, resterà in oltre 200 sale in tutta Italia fino a domani per un evento speciale: il pubblico potrà scoprire uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano sotto una luce inedita. Lippi è stato cinque volte campione d'Italia con la Juventus nell’arco di due periodi (1994-1999 e 2001-2004), portando a Torino anche una Champions League (1996), una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea, completate da una Coppa Italia e 4 Supercoppe Italiane. Ha trionfato in Cina con il Guangzhou Evergrande. Conquistando anche la Champions League asiatica, è diventato il primo allenatore al mondo ad avere vinto le massime competizioni internazionali organizzate da almeno due Confederazioni dopo il trionfo in AFC Champions League 2013, un primato eguagliato da Luiz Felipe Scolari due anni più tardi. Da Commissario tecnico della nazionale italiana dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010, ha trionfato ai Mondiali in Germania del 2006, dopo la quale divenne il primo allenatore nella storia del calcio ad avere vinto le massime competizioni internazionali a livello di nazionali (campionato mondiale) e club (UEFA Champions League nel 1995-1996 e Coppa Intercontinentale nel 1996 con la squadra bianconera), successivamente condividendo tale primato con l'ex CT della nazionale spagnola ed ex allenatore del Real Madrid, Vicente del Bosque. Marcello Lippi è nato a Viareggio il 12 aprile 1948 ed è tuttora legatissimo alla sua città, dove è sempre tornato per ricaricare le pile anche e soprattutto quando è salito in cima al mondo, incontrando gli amici di sempre, quelli con cui è cresciuto in via Mameli, come spiegò qualche anno fa Vittoriano Rossi, uno degli amici storici di Lippi. «Lui stava al numero 17, io al 19. Abbiamo giocato per anni in strada a pallone ed abbiamo fatto le elementari nella stessa classe». Viareggio è il luogo in cui Lippi staccava la spina dopo lo stress di aver portato le sue squadre in cima al mondo, le gite in barca (a Porto Venere o alle Cinque Terre a mangiare il pesce). Amante della sua terra, Lippi ha sempre offerto il suo contributo per migliorare la città. Nel 2006, in occasione della vittoria del Mondiale con la Nazionale azzurra, finanziò con un contributo di 50mila euro di Marcello Lippi il rifacimento del campo di calcetto a sette nel quartiere Migliarina a Viareggio. Oppure il Marco Polo Sports Center di cui la famiglia Lippi è tra i soci.