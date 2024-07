Dai tifosi ai nonni con i nipotini, in piazza per ricordare che si tratta solo di un gioco

Oltre ai tanti illustri ospiti e alle premiazioni, il Versilia Football Planet è stato animato da una serie di iniziative che hanno riscosso grande successo tra i visitatori. La più coinvolgente, anche in questa edizione, è stata senza dubbio quella che ha visto protagonisti i club dei tifosi, l'anima più pura delle tifoserie versiliesi di Serie A: Inter Club Viareggio, Juventus Official Fan club Lido di Camaiore, Milan Club Viareggio, Roma Club Versilia e Viola Club Stella della Versilia, che hanno letteralmente infiammato Piazza Mazzini, dando vita ad appassionati sfide, challenge e cori da stadio e fatto da cornice ai fantasisti Simone Amati, Football Streetstyler, vincitore del titolo nazionale SCF CUP 2022 e Luca Galli, vincitore del Campionato Nazionale di Calcio Freestyle OPES per la categoria Senior, che volerà al mondiale di Praga il prossimo 6 agosto. Ad aprire la programmazione e animare il campo è stata però la Versilia c5 con le sue attività, gli allenamenti ed esibizioni dei suoi bimbi. In campo anche il calcettista brasiliano classe 1995, Igor Pitondo, reduce da una stagione più che positiva in cui ha realizzato 22 gol ed è stato decisivo per la vittoria del campionato regionale di Serie C1. Si sono poi svolti i tornei di Calcio a 5 Coppa CTL 2024 e di Calcio Camminato Silver CUP e Derby. Tante le associazioni che hanno aderito a questa attesissima edizione: la Federazione Italiana Sportiva Calcio tavolo, la versione moderna del Subbuteo, che oltre a prevedere tavoli da gioco con istruttori ha anche dato vita al "1° Trofeo Versilia Football Planet di Calcio Tavolo", riscuotendo un grande successo e dimostrando quanto questo gioco sia spettacolare; l'Associazione Italiana FootGolf, che oltre alle prove gratuite ha anche organizzato piccole gare estemporanee di penalty putt passando per l’immortale calciobalilla che conserva, anche con il passare degli anni, quel sapore nostalgico del tempo che scorre. A fare da sfondo alla kermesse è dunque stato il sentimento romantico verso il mondo del pallone, per estraniarsi per un weekend dal concetto di calcio come business e ricordare che prima di tutto #ilcalcioèungioco, un importante fenomeno sociale e aggregativo. La manifestazione ha dunque concesso la possibilità a nonni, genitori e piccoli calciatori di condividere con ricordi e aneddoti le emozioni del passato e vivere, nel presente, uno spazio comune costantemente animato con "pazze interviste", divertenti sketch e dirette video e radio grazie anche alla collaborazione con Radio Bruno, Canale 50, Palla al centro e LuccaTimes.it che, insieme a Due Tecno, hanno contribuito alla realizzazione di una sesta edizione che non ha deluso le attese, confermandosi estremamente brillante.