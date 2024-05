Da “La provinciale“ agli ultimi ciak. Mostra con foto e manifesti d’epoca

Non viene mai nominata. Ma già dalle prime scene, dalle prime inquadrature, dai primi scorci di via Fabio Filzi si riconosce subito quella città che farà non solo da sfondo, ma sarà a tutti gli effetti protagonista della pellicola del 1952 che porta la firma di Mario Soldati. Lucca, con i suoi viali, le sue Mura, la sua Porta San Pietro, ma anche con piazza Antelminelli, via del Fosso solo per citare alcuni luoghi entrati nell’obbiettivo di Soldati, ha ospitato così forse una delle prime produzioni strutturate del secondo dopoguerra, “La provinciale“ in cui compaiono attori di calibro e che hanno fatto parte della cinematografia e filmografia italiana e non solo. Quando si parla de “La provinciale“ non possiamo non partire dalla “regina“ di questa pellicola, l’indimenticata ed intimenticabile Gina Lollobrigida, affiancata da Gabriele Ferzetti, Franco Interlenghi, Alda Mangini, solo per citarne alcuni. Scene decisamente più lente rispetto al cinema odierno, attese più lunghe forse, ma che ci permettono già dalle prime scene non solo di riconoscere la bomboniera della Toscana – Lucca appunto – , ma anche di vederla con un occhio differente.

Là dove sui viali accanto ai vecchi torpedoni dell’epoca viaggiavano i barrocci, e quella via Filzi da dove tutto inizia e che dopo le prime case lascia lo spazio a campi e prati. Una Lucca diversa, certo, ma inconfondibile, anzi forse quasi resa ancor più preziosa da quel contrasto in bianco e nero dato dalla pellicola degli anni Cinquanta. Ecco dunque che partendo proprio da “La provinciale“ di Mario Soldati Lions Club Lucca Host e Lucchesi nel Mondo, con il sostegno de La Nazione hanno voluto dedicare un grande evento ai 70 anni di cinema e tv a Lucca. Una città finita nelle case di milioni di persone grazie non solo alla Lollobrigida ma, in tempi più recenti, anche a Nicole Kidman, a Eros Pagni, Giancarlo Giannini, Edwige Fenech; e poi ancora Alberto Sordi, Alessio Boni, Diego Abatantuono, Leonardo Pieraccioni, ma la lista è sicuramente molto più lunga.

E’ stata dunque scelta “La provinciale“ come primo film da cui iniziare un excursus lungo 70 anni nel mondo del cinema e della tv grazie ad una mostra di foto e manifesti dell’epoca e che sarà allestita alla Casermetta dei Balestrieri sulle Mura dal 10 maggio fino a domenica 19 (eccezion fatta per il 12) e sarà ad accesso libero e gratuito tutti i giorni in orario 17.00-19.00 e poi 21.00-23.00. Tutto questo grazie alla disponibilità dei Balestrieri e del suo Gonfaloniere, Claudio Romiti.

Cristiano Consorti