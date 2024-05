Altri due titoli nazionali per le piccole allieve della "Raffaello Motto"

Ancora una volta ottimi risultati per l’accademia di ginnastica “Raffaello Motto” di Viareggio. Quest’ultima, infatti, continua a confermarsi come una delle scuole con maggiore risalto per quanto riguarda la prima categoria e le giovanili. Nelle ultime gare nazionali, infatti, andate in scena a Napoli, hanno conquistato il titolo nazionale per quanto riguarda le Allieve Gold 1 e 2. Questo titolo fa crescere ancora di più la striscia di vittorie degli ultimi anni. Per quanto riguarda le Allieve 1, dopo aver dominato le qualificazioni, il titolo è arrivato in seguito a una gara in cui si sono imposte senza dubbio sulle altre scuole. La selezione, composta da Melissa Musacci, Emily Puccinelli, Virginia Bacci e Ginevra Borghesi, ha totalizzato ben 72.850 punti. Con 71.050 punti, invece, la squadra composta da Sofia De Angelis, Camilla Musacci, Vittoria Vairo e Francesca Marchetti si è imposta nella categoria Allieve 2. La responsabile della Raffaello Motto, Donatella Lazzeri, ha raccontato l’emozione di questa gara: «La nostra società di ginnastica “Motto” è affiliata alla federazione e insieme a questa abbiamo creato un centro di sviluppo. In questo centro di sviluppo si allenano le migliori ginnaste toscane. Alcune sono di qua, mentre altre, per allenarsi con noi, si sono spostate. La Serie A è composta da quattro ginnaste federali. Qui da noi per fare le gare con la Serie A abbiamo anche Daria Varfolomeev, che è la campionessa del mondo di ginnastica ritmica. Con la Serie A a Torino abbiamo vinto la semifinale e in finale ci siamo classificate come seconde. Per la nostra società è un grande onore perché è il terzo anno di fila che riusciamo a raggiungere questo risultato. Siamo diventati, grazie all’aiuto della federazione, un centro in cui vengono ginnaste da tutta Italia per migliorarsi». Ha raccontato, poi, anche i grandi successi raggiunti con le giovanili: «Ad aprile alle gare siamo riusciti a vincere con la squadra Gold 1, che riguarda le 2012 e precedenti, e Gold 2, che riguarda le 2013 e le 2014. Si tratta di un grande riconoscimento per il nostro vivaio e soprattutto per le nostre piccole ginnaste che sono il futuro». Ci ha tenuto particolarmente, poi, a ringraziare la federazione per il sostegno dato al Centro: «Siamo molto grati alla federazione perché l’aiuto di quest’ultima per noi è molto importante. Faccio questo lavoro da ormai quarant’anni e arrivare ad attirare l’attenzione della federazione ci ha aiutato moltissimo. Volevo ringraziare la direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani, la direttrice tecnica regionale Emanuela Agnolucci, e tutta la Federazione nella figura del Presidente Nazionale Cav. Gherardo Tecchi e il Presidente regionale Fabrizio Lupi».