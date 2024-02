Al GAMC la mostra "Paesaggio d'autore" Ecco la città di Galileo Chini e Giacomo Puccini

La mostra "Paesaggio d'autore, città sognata da Chini e Puccini", che si svolge a Viareggio presso il Palazzo delle Muse – GAMC dal 2 dicembre 2023 al 5 maggio 2024, è un evento artistico di rilievo che celebra l'opera di due grandi artisti italiani: Galileo Chini e Giacomo Puccini. Questa esposizione, dedicata a Galileo Chini nel 150º anno dalla sua nascita, offre un'occasione unica per ammirare le opere di questi due maestri in un contesto unico. Galileo Chini, noto per i suoi affascinanti paesaggi, ha saputo catturare l'essenza delle città italiane con una sensibilità eccezionale. D'altra parte, Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori italiani, è famoso per le sue opere liriche che raccontano storie di amore, passione e tragedia. Le sue musiche, cariche di emozione e intensità, hanno la capacità di trasportare l'ascoltatore in un altro mondo. Il percorso narrativo della mostra delinea il paesaggio d’autore che nasce dal sodalizio Chini-Puccini. La mostra si articola in tre parti: la Passeggiata di Viareggio come museo a cielo aperto, il sipario che si apre con Chini e Puccini in scena, e l'Immagine e immaginario della Città sognata di Chini. Attraverso le opere di Chini e Puccini, i visitatori avranno la possibilità di esplorare le città italiane in un modo completamente nuovo, lasciandosi trasportare dalla bellezza dei paesaggi e dalla potenza della musica. Questa mostra rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti dell'arte e della musica, offrendo una nuova prospettiva sul paesaggio urbano italiano.