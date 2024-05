A Lucca tutto è cinema

Pini

Sono le attrici e gli attori che hanno recitato a Lucca, protagonisti e comprimari di quel grande film che dalla prima metà del secolo scorso vede la città trasformarsi senza fatica nello sfondo ideale per ogni genere di sogno in celluloide. Dalla commedia “La Provinciale” di Mario Soldati al prossimo ancora senza titolo film di Greenaway, sono trascorsi circa settant’anni. Che oggi Lions Club Lucca Host e Associazione Lucchesi nel Mondo ci raccontano con questa mostra alla Casermetta dei Balestrieri sulle Mura dove trovano posto le straordinarie immagini dell’archivio storico di Foto Alcide e i manifesti originali dell’epoca di Alessandro Orsucci. Un viaggio che ha il sapore dell’amarcord ed è – nella stessa inquadratura – capace di gettare lo sguardo verso il futuro.

Lucca in questa mostra dimostra di essere una città capace di guardare avanti celebrando se stessa e il suo essere, appunto, un naturale set a cielo aperto. Un cammino che meritava di essere raccontato in modo pieno e approfondito come, credo, abbiamo fatto nelle pagine che seguono. Una buona lettura e una buona visione a tutti voi.