Un anno a tutto derby Sfide da montagne russe

di Saverio Bargagna

Mettiamola così, semplice semplice: ci sarà parecchio da divertirsi. E non potrebbe essere altrimenti perché il Girone B di Serie C – almeno sulla carta – è un grandissimo spasso. Città con tifoserie importanti, piazze che hanno calcato a lungo anche la serie A: tante realtà ambiziose e altrettanti giocatori di talento. E poi ci sono i derby: quelli toscani e il derby umbro che offriranno quel pizzico in più di adrenalina. Il calendario parla chiaro, fin dalla prima giornata sarà spettacolo. Il Gubbio e il Pontedera si toglieranno subito lo sfizio di incontrare le due (sole) debuttanti di categoria: agli umbri toccherà il Pineto, ai granata il Sestri Levante. Ma affascinante è anche il match fra Lucchese e Perugia, si fa subito sul serio. L’Arezzo è atteso a Rimini mentre la Carrarese debutta in casa contro la Fermana.

Tutto questo è soltanto l’inizio. Già alla seconda giornata avremo il primo derby toscano: Arezzo contro Carrarese. Particolarmente affascinante la sfida di cartello della terza giornata: Spal-Perugia. Due realtà, come tutti ben sanno, che hanno scritto pagine importanti anche nelle categorie superiori. Ferrara è, sicuramente, una tappa "prestigiosa" e difficile per tutte le nostre squadre. Ancora il Perugia protagonista alla quarta giornata quando ospiterà il Pontedera. Occhio perché la compagine della cittadina della Piaggio negli ultimi anni è stata la vera rivelazione del campionato e può rappresentare una ‘minaccia’ anche per l’alta classifica.

Passiamo quindi alla quinta giornata. Sfida di cartello fra Spal e Lucchese e lunga trasferta invece per la Carrarese che andrà ad Olbia, in Sardegna. Due le squadre isolane presenti in campionato: la Torres e, appunto, l’Olbia. Alla sesta giornata si rinnova l’appuntamento con il derby: in programma abbiamo Arezzo-Pontedera. Arezzo che, la settimana sucessiva, riceverà in casa un’altra big di questo campionato, ovvero il Cesena. Ottava giornata ed eccoci qui con la Juventus Next Generation che affronta una delle ‘nostre’ compagini. I bianconeri – che tanti giocatori hanno lanciato in questi anni – scenderanno al Porta Elisa di Lucca. Mentre il 22 ottobre – nona gionata – sarà il Perugia a vedersela con i bianconeri.

Undicesima giornata sulla carta particolarmente affascinante con tanti big-match. Ancora un derby toscano: Lucchese-Pontedera, ma avremo anche Arezzo-Gubbio, Cesena-Carrarese e Perugia-Virtus Entella. Una serie di incastri che potranno dire molto sulle ambizioni generali.

Alla dodicesima il Pontedera aspetta la Juve Under 23, ma occhio anche alle disfide Gubbio-Cesena e Carrarese-Pescara. I punti si faranno sempre più pesanti: alla tredicesima giornata toccherà alla Carrarese vedersela con la Juventus, ma soprattutto il 12 novembre sarà il grande giorno del derby umbro fra Perugia e Gubbio. Il ritorno è previsto in primavera, esattamente il 17 marzo. Riflettori puntati anche sul Pontedera che affronterà l’ostica trasferta di Ferrara.

Passiamo alla quindicesima giornata: troviamo Juventus-Arezzo ma anche una interessante Perugia-Carrarese. Il Gubbio invece affronterà la lunga trasferta di Sassari contro la Torres. Nella sedicesima giornata ancora un derby toscano fra Arezzo e Lucchese. Quindi ci avviciniamo a grandi falcate alla fine del girone di andata e al Natale. Diciassettesima giornata: Pontedera Gubbio, Arezzo-Perugia e il derby fra Carrarese e Lucchese. Ultima giornata, 23 dicembre: ecco l’affascinante Perugia-Cesena e l’ultimo derby toscano fra Pontedera e Carrarese. Mentre la Lucchese attende l’Ancona e il Gubbio chiude a Rimini. Poi sosta e si riparte da capo il 7 gennaio: allacciatevi le cinture.