Tutte le partite su Sky e Now tv

Un grande campionato, con sessanta squadre che ai nastri di partenza promettono battaglia. Un campionato appassionante con lo strascico degli spareggi finali che sono di fatto un altro mini torneo da vivere. Le partite della Lega Pro sono visibili in diretta televisiva: tutta la Serie C 2024/25 è su Sky (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione), visibile la regular Season, e poi playoff e play out, ma anche la Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale (quindi il prossimo turno che vedrà il perugia sfidare l’Arezzo, mentre Gubbio e Ternana sono uscite al primo turno) e la Supercoppa. Le sfide sono anche visibili su Now Tv con le partite in diretta streaming.

E poi ci sono anche alcune partite in chiaro che vengono trasmesse da Rai Sport che ha annunciato le prime sette sfide del campionato che verranno trasmesse. C’è anche il Perugia alla quinta giornata: Pescara-Perugia è in programma lunedì 23 settembre con fischio di inizio alle 20.30.