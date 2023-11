Su la testa, arriva la Juve in un Franchi da record Fiorentina pronta a rialzarsi

Per fortuna c’è la Juve. La spasmodica attesa cittadina in vista del match con i bianconeri è stato il miglior tonico per una Fiorentina a rischio crollo nervoso dopo l’inatteso uno-due da ko incassato da Empoli e Lazio, appena intervallato dal jab rifilato al Cukaricki in Conference League. Due sconfitte diverse, eppure potenzialmente in grado di far vacillare quelle certezze che parevano acquisite, dopo un avvio di stagione comunque positivo, e di far ripiombare l’ambiente nella consueta crisi esistenziale. L’abbraccio dei tifosi nel primo storico allenamento a porte aperte nel nuovo Viola Park di mercoledì e la prospettiva di un Franchi da record d’incasso hanno ricaricato le batterie di una squadra frustrata dalla sconfitta all’Olimpico, arrivata in maniera beffarda, ma solo apparentemente casuale. Al di là dell’improvvisa mano di Milenkovic, infatti, la squadra di Italiano ha confermato un trend ormai evidente, che la vede perdere punti preziosi nei secondi 45 minuti: se si fossero giocati solo i primi tempi, i viola sarebbero terzi in classifica con ben 20 punti, mentre nella classifica che tiene in considerazione solamente la ripresa, sarebbero quattordicesimi con appena 11 punti. Un dato del quale il tecnico gigliato è pienamente consapevole e sul quale è tornato a battere già dopo il triplice fischio del match con la Lazio, quando si sarebbe mangiato il microfono e ha invece deciso di convertire immediatamente la rabbia in determinazione, puntando subito la barra verso la Juventus. Proprio come ha fatto la tifoseria gigliata, che alla squadra ha chiesto cuore, ma soprattutto cervello. Il tonico sembra aver funzionato, se sia stato anche ricostituente lo dirà il campo.