Ricordi ed emozioni da ex per quattro nerazzurri

La trasferta al Castellani di Empoli sarà per l'Inter una delle tante tappe stagionali in cui vigerà la parola d'ordine “vietato sbagliare”, nell'ottica di riconfermarsi campioni d'Italia dopo lo scudetto festeggiato la scorsa primavera. Tuttavia, per quattro calciatori presenti nella rosa di Simone Inzaghi, si tratterà di un vero e proprio tuffo nel passato, lì dove tutto - o quasi - ebbe inizio, gettando le fondamenta della propria carriera. È il caso, innanzitutto, di Piotr Zielinski che, in una biennale esperienza in prestito dall'Udinese, ha vestito la maglia azzurra in 66 occasioni tra il 2014 e il 2016, mettendo a referto 5 reti. Proprio le brillanti prestazioni offerte in Toscana gli valsero la chiamata del Napoli, dove è rimasto 8 stagioni, fino allo scorso 30 giugno. Lo stesso vale per Kristjan Asllani, centrocampista albanese - italiano d'adozione, essendo giunto da piccolissimo nel nostro Paese - che ha vestito per la prima volta la maglia dell'Empoli a soli 10 anni. Una lunga trafila nelle giovanili, fino al debutto - non ancora 19enne - il 13 gennaio 2021, nella partita di Coppa Italia persa per 3-2 contro il Napoli. Dopo aver vinto il campionato Primavera e aver vissuto - da comprimario, senza presenze ufficiali in B - la promozione nella massima serie della prima squadra, nella stagione successiva viene aggregato in pianta stabile tra i “big”, durante la quale colleziona 23 gettoni (conditi da un gol) in A, più altri 3 nella seconda competizione nazionale: un bottino che gli è valso, a soli 20 anni, la chiamata dell'Inter. Esperienze simili, in Toscana, sono state quelle di Davide Frattesi e Federico Dimarco. Il tuttocampista scuola Lazio e Roma, perno della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, dopo la prima esperienza da professionista con l'Ascoli (in prestito dal Sassuolo), ha giocato al Castellani nel 2019-20. L'Empoli era appena retrocesso in cadetteria e la sua annuale avventura culminerà nel primo turno dei playoff, con un totale di 41 incontri disputati - compresi i 3 in Coppa Italia - e 5 gol. Seppur 3 anni prima, nel 2016-17, anche l'esterno sinistro prodotto del vivaio nerazzurro si è vestito d'azzurro dopo una stagione col Picchio marchigiano: per lui, appena 12 presenze nella massima divisione, più una in Coppa Italia. Curiosità: all'Empoli è legato anche il ricordo relativo al suo debutto in Serie A, datato 31 maggio 2015, entrando al posto di Palacio nel finale della gara vinta 4-3 dall'Inter.