Ravasio al centro dell’attacco per superare l’incognita Forlì

Dopo la vittoria di coppa, l’Arezzo torna al Comunale per il primo turno del girone B, in programma stasera alle 21.15 contro la neopromossa Forlì. In città c’è fibrillazione: gli amaranto si presentano ai nastri di partenza come la squadra più accreditata alla vittoria finale. Per la continuità tecnica dalla scorsa stagione, per il rafforzamento della rosa portato avanti quest’estate, per aver blindato Pattarello e per un girone che sembra privo di corazzate. I valori sulla carta, però, dovranno essere confermati sul campo già da stasera, perché partire col piede giusto è sempre un toccasana. Non sarà facile, come non lo sarà nessuna tappa di un torneo che si preannuncia livellato come sempre.

Si dice un gran bene, infatti, dei romagnoli, che nella scorsa stagione sono riusciti a inanellare tredici vittorie di fila dominando un girone di D ostico e che in coppa hanno espugnato il campo della Virtus Verona. I biancorossi propongono un gioco offensivo e sbarazzino e, a detta del tecnico Miramari, vengono ad Arezzo a giocarsela a viso aperto, con coraggio e mente sgombra. Non necessariamente una cattiva notizia, se è vero che l’Arezzo, in passato, ha spesso faticato contro squadre arroccate a difesa del fortino.

Per stasera Bucchi dovrà subito sopperire a tre assenze importanti: quella di Dezi per infortunio e quelle di Guccione e Cianci per un turno di squalifica ereditato dalla scorsa stagione. Se Dezi mancava anche in coppa, dove Chierico e Mawuli non lo hanno fatto certo rimpiangere, e Cianci era subentrato al posto di Ravasio, che verrà confermato al centro del tridente, più pesante è l’assenza di Guccione, centrale nello sviluppo del gioco del Cavallino nel suo nuovo ruolo di regista arretrato. Le sue veci dovrebbe farle Iaccarino, il più indicato per caratteristiche. Ai suoi lati, confermati Chierico e il nuovo numero 8 amaranto. Anche davanti pochi dubbi: sugli esterni spazio a Pattarello e Tavernelli, con Varela grimaldello per scardinare la difesa ospite a gara in corso.

Più dubbi in difesa, anche se sembra prevalere la linea della "vecchia guardia": Renzi e Gilli sono dunque in vantaggio su De Col e Arena, con Chiosa e Righetti a completare la retroguardia. Diverso il discorso in porta, dove Venturi insidia Trombini cercando conferma dopo l’esordio in coppa.