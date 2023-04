Quei brutti ricordi da cancellare

I tifosi amaranto sognano già la prossima stagione in C che potrebbe regalare alcuni derby di vecchia data. Per motivi diversi la speranza è di incrociare di nuovo Siena e Perugia. La sfida coi bianconeri manca dal 2019: al Franchi terminò 1-1 con gol di Baldan e pareggio dei senesi a tempo scaduto. Anche l’ultimo precedente al Comunale evoca brutti ricordi: finì 3-3 dopo che l’Arezzo conduceva 3-0. Più recenti le ultime gare con gli umbri, ma altrettanto amare: due sconfitte (1-0 in casa, 3-0 fuori) nel 202021.