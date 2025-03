Super Kean A Firenze è rinato

Da un ex Juven passato alla Fiorentina ad un altro. Kean ha percorso la stessa strada di Fagioli - dalle giovanili bianconere alla prima squadra prima di trasferirsi in viola - ma con una sessione di mercato di anticipo. Così, con più tempo per lavorare sotto la nuova guida di Palladino, i risultati ottenuti dall'attaccante stanno andando forse anche oltre le aspettative iniziali. Quando la scorsa estate la Juven ha accettato l'offerta della Fiorentina di 13 milioni più 5 di bonus, in molti si sono chiesti come si sarebbero potute sposare le caratteristiche di Kean con il nuovo progetto viola. Neanche il tempo di ambientarsi e il classe 2000 ha iniziato a gonfiare la rete senza più fermarsi: l'attaccante della Nazionale ha trovato in Firenze l'ambiente perfetto e nella nuova squadra di Palladino il sistema che ne valorizza al meglio le doti di centravanti rapido e bravo ad attaccare la profondità. Dalla prima rete negli spareggi di Conference ad agosto fino al gol in Serie A dopo un'astinenza di 17 mesi, Kean è arrivato così già a quota 20 centri stagionali. Argento vivo da mettere in mostra anche oggi, da grande ex così come Mandragora, nell'attesissima sfida del Franchi.