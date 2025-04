Esposito sfida il passato e punta il futuro Il bomber ora cerca la consacrazione

Tanta voglia e un sogno in tasca, così si può tradurre il percorso professionistico di Sebastiano Esposito. Scuola Inter, approdato in estate all’Empoli con la volontà di affermarsi nel calcio che conta cercando di fare la differenza. Ci sta riuscendo a suon di gol e buone prestazioni, tra i toscani riesce a trovare il suo spazio e gestire – anche dal punto di vista mentale – le partite più complicate. Rapidità, tecnica sopraffina, senso del gol e attitudine al dribbling. Questo è Sebastiano Esposito in stato di grazia: un giocatore che sposta gli equilibri a livello offensivo, non a caso è il miglior marcatore stagionale della squadra (dieci i gol totali, otto in campionato e due in Coppa Italia) e riesce a caricarsi con aspettative e possibili ambizioni sempre crescenti. Non è solo il classico centravanti d’area: si presenta anche con caratteristiche da ala pura. Un esterno alto in grado di accentrarsi e agire alle spalle della punta di riferimento per costruire il gioco. Questa duttilità è un valore aggiunto che, nelle fasi più delicate della stagione, può fare la differenza. In generale, sul piano tattico Esposito può mettere in difficoltà le squadre con il baricentro alto che lasciano qualche spazio in fase di ripartenza. Il classe 2002 nato a Castellammare di Stabia, infatti, con le giocate in progressione diventa imprevedibile: guadagnare metri lo esalta e riesce anche a metterlo nella condizione di battere calci piazzati. Spunto utile contro le squadre che mostrano qualche lacuna nella marcatura su palle inattive. Empoli lo ha accolto in estate, ma Sebastiano è conosciuto anche dalle parti di Venezia. È lì che da giovanissmo ha trascorso – in Serie B – la seconda parte della stagione 2020-21 (nella prima vestiva la maglia della Spal) totalizzando 19 presenze e due gol. In più Esposito ha anche segnato nel match di andata, il più classico dei gol dell'ex.