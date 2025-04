Quasi un girone intero senza vincere Empoli, adesso c'è da invertire la rotta

Meno male che c'era una buona quantità di fieno in cascina. Meno male che la quota-salvezza quest'anno è particolarmente bassa. In alternativa per l'Empoli il momento sarebbe stato ancora peggiore. Ultima nella classifica del girone di ritorno con 4 punti, ultima nel rendimento se si considerano solo le partite in casa (alla pari con il Monza), per la squadra toscana non c'è quasi più tempo, se vuole evitare la retrocessione. L'Empoli non vince da ben 17 partite, quasi un girone intero. Ultimo successo, un 4-1 in casa del Verona che sembrava un ottimo viatico verso una stagione tranquilla. E invece da lì in avanti un inferno, nonostante le buonissime prove in Coppa Italia. Cinque pareggi e 12 sconfitte, 10 gol fatti e ben 35 subiti, in media quasi due a incontro. In casa poi è ancora peggio, con l'ultimo successo risalente allo scorso novembre, all'1-0 contro il Como grazie a un gol di Pellegri, prima che l'attaccante si infortunasse gravemente chiudendo in anticipo la stagione. In generale una picchiata che ricorda quella di altri campionati, in cui però i toscani partivano da una situazione di classifica ancora migliore. Adesso però il Venezia sembra quasi un'ultima spiaggia. In tutto questo la società ha avuto il merito di confermare, almeno fino a oggi, la fiducia all'allenatore Roberto D'Aversa. Molte le attenuanti per il tecnico a cominciare dalla raffica di infortuni che ha colpito, tipo compartimenti stagni, alcuni reparti a rotazione: prima il centrocampo, poi la difesa, con D'Aversa costretto a schieramenti d'emergenza. In questa emergenza quantomeno c'è stata la possibilità di lanciare alcuni giovani, come lo stopper Marianucci, senza dimenticare che un'attuale colonna come Goglichidze è comunque alla stagione d'esordio in Serie A, e l'inesperienza per ora non sta pagando. Le poche note positive sono arrivate dall'attacco, con Esposito a quota 8 gol e Colombo a 5: a questo soprattutto ci si aggrappa in casa Empoli per la difficile salvezza.