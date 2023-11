Pepito, un inno alla sfortuna

L'espressione inglese "What if" Giuseppe Rossi, per tutti Pepito, la conosce benissimo, lui nato negli Stati Uniti: "Cosa sarebbe successo se...?". La controprova non si saprà mai, ma il più grande talento emerso dopo il Mondiale vinto nel 2006 non è mai realmente emerso a causa dei troppi infortuni. Cresciuto nel Parma e acquistato ancora minorenne dal Manchester United, per metà campionato 2006-07 in prestito di nuovo al Parma mette a ferro e fuoco le difese. Ma è in Spagna, al Villarreal, che il mancino di Rossi esplode definitivamente con 77 gol segnati in 4 anni. Dopodiché iniziano i guai e le ricadute alle ginocchia, che lo tengono fuori di fatto per due anni. La Fiorentina lo ripesca facendone la stella della squadra, ma dopo 16 gol in campionato si fa male di nuovo al ginocchio. Da lì in poi una lunga picchiata che lo porta nella Liga di nuovo, in Serie B e anche nella lega americana. Fino al ritiro, a 36 anni, lo scorso luglio.